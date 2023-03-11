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  4. Александр КАПЛИЕНКО: «В Днепре-1 хочу показать, что я умею»
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 03:06 | Обновлено 11 марта 2023, 03:09
19
0

Александр КАПЛИЕНКО: «В Днепре-1 хочу показать, что я умею»

Защитник – о своем переходе в «Днепр-1»

11 марта 2023, 03:06 | Обновлено 11 марта 2023, 03:09
19
0
Александр КАПЛИЕНКО: «В Днепре-1 хочу показать, что я умею»
Instagram. Александр Каплиенко

Защитник Александр Каплиенко рассказал о мотивации при переходе в «Днепр-1» из харьковского «Металлиста», у которого он, как известно, арендован на срок, оставшийся неизвестным.

«Я хотел приехать в «Днепр-1» и показать, что я умею, и сразиться в конкурентной борьбе за место в основном составе. Я хочу играть на этой позиции и буду доказывать это на тренировках. Если тренер увидит меня в основном составе, буду очень доволен.

Тренер видит, как мы тренируемся на поле, и от этого отталкивается. В команде нас приняли очень хорошо, очень тепло, и от этого только приятные эмоции. Потому все нравится и все красиво», – признался Каплиенко.

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Александр Каплиенко Металлист Харьков Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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