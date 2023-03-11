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Испания
11 марта 2023, 01:36 | Обновлено 11 марта 2023, 01:48
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Три пенальти, удаление, гол на 90+16. Хетафе чудом спасся на поле Кадиса

Команды выдали настоящий триллер

11 марта 2023, 01:36 | Обновлено 11 марта 2023, 01:48
40
0
Три пенальти, удаление, гол на 90+16. Хетафе чудом спасся на поле Кадиса
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 10 марта, в матче 25-го тура отношения выяснили «Кадис» и «Хетафе».

В игре доминировали хозяева поля из «Кадиса», но в итоге они не смогли добиться победы. При счете 2:1 в свою пользу и численном перевесе игроки «Кадиса» на 14-й компенсированной минуте получили 11-метровый в свои ворота, который реализовал Энес Унал. Получилась ничья 2:2.

В таблице Примеры «Кадис» с 27-ю очками идет на15-м месте. У «Хетафе» 16-я позиция и 26 пунктов.

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Кадис» – «Хетафе» – 2:2

Голы: Собрино, 39 (1:0). Энес Унал, 61 пенальти (1:1). Алькарас, 82 пенальти (2:1). Энес Унал, 90+16 пенальти (2:2).

Удален Дуарте, 80 (Хетафе).

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Ла Лига Кадис Хетафе видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Энес Унал
Источник Sport.ua
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