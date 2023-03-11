Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стандарт один, стандарт два. Бохум на выезде обыграл Кельн
Чемпионат Германии
Кельн
10.03.2023 21:30 – FT 0 : 2
Бохум
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
11 марта 2023, 01:15 | Обновлено 11 марта 2023, 01:20
34
0

Стандарт один, стандарт два. Бохум на выезде обыграл Кельн

Сыгран стартовый матч 24-го тура в немецкой Бундеслиге

11 марта 2023, 01:15 | Обновлено 11 марта 2023, 01:20
34
0
Стандарт один, стандарт два. Бохум на выезде обыграл Кельн
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 10 марта, в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» в первой игре 24-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «Кельн» и «Бохум».

Уже на 9-й минуте Штегер, забив с пенальти, вывел гостей вперед. А на 76-й минуте после розыгрыша штрафного отличился Машович, установивший итоговый результат. 0:2.

«Бохум», добившись победы, с 22-мя очками покинул зону вылета – он теперь 14-й. У «Кельна» 27 пунктов и 12-я позиция.

Чемпионат Германии. 24-й тур

«Кельн» – «Бохум» – 0:2

Голы: Штегер, 9 пенальти (0:1). Машович, 76 (0:2).

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрхан Машович (Бохум).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Штёгер (Бохум).
По теме:
Три пенальти, удаление, гол на 90+16. Хетафе чудом спасся на поле Кадиса
ВИДЕО. Кочергин забил гол и сделал ассист в матче за Ракув в Польше
Коваленко заработал пенальти, Специя обыграла Интер
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Кельн Бохум видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»
Футбол | 10 марта 2023, 17:45 12
Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»

Специалист – о забитом мяче Ярослава Ракицкого

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона получила обвинения в коррупции
Футбол | 10 марта 2023, 22:31 0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона получила обвинения в коррупции
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона получила обвинения в коррупции

Клуб проводил выплаты для вице-президента комитета арбитров

Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Футбол | 10.03.2023, 21:14
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Бокс | 10.03.2023, 17:15
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Нас убить очень сложно»
Футбол | 10.03.2023, 03:03
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Нас убить очень сложно»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Нас убить очень сложно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.03.2023, 04:04
Биатлон
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
10.03.2023, 15:08 4
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
09.03.2023, 18:11 9
Футбол
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
09.03.2023, 10:12 30
Футбол
Болотный вопрос, или Как Петраков подставил не только себя, но и Павелко
Болотный вопрос, или Как Петраков подставил не только себя, но и Павелко
09.03.2023, 13:40 41
Футбол
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
09.03.2023, 21:59 10
Футбол
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
10.03.2023, 22:23 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности