Стандарт один, стандарт два. Бохум на выезде обыграл Кельн
Сыгран стартовый матч 24-го тура в немецкой Бундеслиге
В пятницу, 10 марта, в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» в первой игре 24-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «Кельн» и «Бохум».
Уже на 9-й минуте Штегер, забив с пенальти, вывел гостей вперед. А на 76-й минуте после розыгрыша штрафного отличился Машович, установивший итоговый результат. 0:2.
«Бохум», добившись победы, с 22-мя очками покинул зону вылета – он теперь 14-й. У «Кельна» 27 пунктов и 12-я позиция.
Чемпионат Германии. 24-й тур
«Кельн» – «Бохум» – 0:2
Голы: Штегер, 9 пенальти (0:1). Машович, 76 (0:2).
События матча
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