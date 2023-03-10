Крейчикова легко разобралась с Ястремской в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, уступила 16-й сеяной Барборе Крейчиковой из Чехии.

Индиан-Уэллс. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 1:6, 2:6

Это была третья встреча теннисисток, Даяна проиграла во второй раз.

В следующем раунде Крейчикова сразится против Ван Сиюй (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№18 WTA).

Ранее в третий круг вышла Леся Цуренко.