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WTA
10 марта 2023, 23:51 |
1115
5

Крейчикова легко разобралась с Ястремской в Индиан-Уэллс

Даяна не смогла составить конкуренции второй ракетке Чехии

10 марта 2023, 23:51 |
1115
5
Крейчикова легко разобралась с Ястремской в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, уступила 16-й сеяной Барборе Крейчиковой из Чехии.

Индиан-Уэллс. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 1:6, 2:6

Это была третья встреча теннисисток, Даяна проиграла во второй раз.

В следующем раунде Крейчикова сразится против Ван Сиюй (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№18 WTA).

Ранее в третий круг вышла Леся Цуренко.

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Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Индиан-Уэллс Даяна Ястремская Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Vova Chol
Ото її місце і є в рейтингу - 142 . Ну , може 110 .
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+5
introvert
Тут зрозуміло було, що без шансів, тому навіть не заглядав. 
Ні, гра Даяни вже не ті пітьма і розпач, що всі останні роки, десь з`являються ледь помітні проблиски світла. Але Даяні потрібно бути скромнішою і починати з меншого. Вона ж хоче все і одразу - а так не вийде. Свій шлях Попелюшки вона вже пройшла, тепер лише терпіння і важка праця можуть знову дати результат.
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+3
Александр Науменко
З восьми своїх подач програно сім.
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0
Petya
Най менше сілікона в губи ставить
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0
Santk86
Какой-то тихий ужас, Даяна умудрилась растерять всю свою игру, Крейчикова даже  вспотеть не успела. В конце второго сета дала Даяне небольшой шанс зацепиться за сет, а Ястремская этим не смогла воспользоваться. 
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0
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