Крейчикова легко разобралась с Ястремской в Индиан-Уэллс
Даяна не смогла составить конкуренции второй ракетке Чехии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, уступила 16-й сеяной Барборе Крейчиковой из Чехии.
Индиан-Уэллс. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 1:6, 2:6
Это была третья встреча теннисисток, Даяна проиграла во второй раз.
В следующем раунде Крейчикова сразится против Ван Сиюй (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№18 WTA).
Ранее в третий круг вышла Леся Цуренко.
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Ні, гра Даяни вже не ті пітьма і розпач, що всі останні роки, десь з`являються ледь помітні проблиски світла. Але Даяні потрібно бути скромнішою і починати з меншого. Вона ж хоче все і одразу - а так не вийде. Свій шлях Попелюшки вона вже пройшла, тепер лише терпіння і важка праця можуть знову дати результат.