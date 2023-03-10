Англия10 марта 2023, 21:27 | Обновлено 10 марта 2023, 21:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Лестер – Челси
Поединок 27-го тура АПЛ
10 марта 2023, 21:27 | Обновлено 10 марта 2023, 21:28
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В субботу, 11 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и лондонским «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Андре Марринер из Бирмингема.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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