Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 19:05 |
123
0

Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 13:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги

11 марта 2023, 19:05 |
123
0
Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Ворскла». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Видеотрансляция
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча
Кривбасс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Мы не та команда, которая может создать 20 моментов»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Бокс | 10 марта 2023, 22:45 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»

Британский боксер в очередной раз грубо обратился к украинцу

После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
Футбол | 11 марта 2023, 16:26 15
После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту

Команда Юргена Клоппа уступила на выезде

Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Футбол | 10.03.2023, 20:35
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.03.2023, 18:10
Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11.03.2023, 04:21
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
09.03.2023, 20:45 8
Бокс
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 9
Теннис
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
10.03.2023, 11:25
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
09.03.2023, 18:11 9
Футбол
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
09.03.2023, 20:23 10
Футбол
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
11.03.2023, 07:00 2
Бокс
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
11.03.2023, 03:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности