В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Ворскла». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

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«Верес» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».