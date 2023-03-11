Украина. Премьер лига11 марта 2023, 19:05 |
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Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 13:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги
11 марта 2023, 19:05 |
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В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Ворскла». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Верес» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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