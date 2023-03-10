От Сенны до Жерара Морено: символическая сборная Вильярреала ХХІ века

10 марта исполняется 100 лет со дня основания «Вильярреала». Несмотря на многолетнюю историю, этот клуб можно назвать неоеврограндом, ведь на ведущие роли в Испании, да и в целом на европейском континенте он выдвинулся уже в ХХІ в. (а там и без него наметилось целое столпотворение!). Вот и появились в перечне «субмариновых» достижений и вице-чемпионство в примере, и два полуфинала Лиги чемпионов, и победа в Лиге Европы. Окидывая взглядом исторический путь «Желтой субмарины», поймал себя на мысли, что, если говорить о лучших из лучших, то в ее контексте достаточно охватить лишь период с 2000 г. В ХХ ст. этот клуб не привлекал звезд и не особо лелеял свою футбольную школу (амбициозные намерения были слишком дискретными), а дебютировал в примере только в 1998 г. Его случай уникален: это – новый гранд, и, вместе с тем, возрастной клуб.

Итак, сборная звезд «Вильярреала» XXI века – ряд умелых исполнителей в разных линиях. Отличительная черта – не столько суперзвездность (хотя и были суперзвезды вроде Хуана Романа Рикельме или Диего Форлана в составе «Субмарины»), сколько добротность.

От Паленсии до Зубастика

Вратарь: Серхио Асенхо (родился в 1989 г.).

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Асенхо

Этот титулованный кипер присоединился к «Вильярреалу» в 24-летнем возрасте уже в ореоле 2-кратного победителя Лиги Европы и 2-кратного обладателя Суперкубка УЕФА (этими достижениями разжился во время каденции в мадридском «Атлетико»). И можно сказать, что уроженец Паленсии и воспитанник футбольной школы «Вальядолида» привнес в «Вильярреал» победную ментальность. Да и клуб посодействовал развитию его талантов. Именно в «Вильярреале» его стоимость достигла 12 млн евро. Это было 4–5 лет назад. Серхио Асенхо сыграл незаурядную роль в позапрошлогодней победе «Субмарины» в Лиге Европы, хотя бы потому, что вдохновил коллегу Херонимо Рульи на выполнение решающего пенальти в послематчевой серии в финале против «Манчестер Юнайтед». Более двух с половиной сотен матчей отыграл в составе «желтых» Серхио Асенхо (ни один вратарь клуба не достигал такого показателя!). А потом, сделав свое дело, ушел в родной «Вальядолид». Кто спрашивал, куда можно деться с подводной лодки? В случае с Асенхо – в клуб, которым занимается Роналду – Зубастик. Ныне, наверное, лучшие годы карьеры кипера уже позади, но свое имя в историю и «Вильярреала», и еврокубков он вписал.

Аргентинцы на подводной лодке

Защитники: Хауме Коста (родился в 1988 г.), Гонсало Родригес (родился в 1984 г.), Матео Мусаккио (родился в 1990 г.), Марио Гаспар (родился в 1990 г.).

Слева в защите символической сборной – Хауме Коста. Он родился в Валенсии и в конце 2000-х хорошо проявил свои игровые добродетели в составе кантеры «Валенсии». В молодежке «Вильярреала» появился в 2010 г., перед тем получил игровую практику в составе «Кадиса». Постепенно завоевал себе место в старте «Субмарины», застолбив за собой левый фланг защиты. Кстати, не такой уж частый случай: этот игрок за всю игровую карьеру ни разу не менял игровое амплуа – только левый защитник. Эта позиция, вероятно, естественна для левши. Фактически все 2010-е гг. провел на «Стадио де ла Серамика». Невысокий, быстрый, выносливый, он запомнился тем, что, несмотря на добросовестное выполнение защитных функций, ни разу не был удален с поля. Незаурядная игровая добродетель Хауме Косты – умение читать игру, или тактическая грамотность. Предвидеть действия противников он умеет как нельзя лучше. С началом 2020-х покинул ряды «желтых», ныне защищает цвета «Мальорки».

Для аргентинца Гонсало Родригеса «Вильярреал» стал первым европейским клубом. Защищал желтые цвета в 2004–2012 гг. Количество сыгранных им матчей в составе «Вильярреала» едва не достигло двух сотен. Но, вероятно, оно была бы еще больше, если бы не травмы, которые преследовали Гонсало на протяжении едва ли не всей вильярреальской карьеры. То разрыв крестообразных связок левого колена, то перелом малоберцовой кости. Впрочем, в центре обороны «подводников», когда имел возможность играть, то выглядел уверенно, особенно в паре с Диего Годином. Однако уругвайца не стал бы включать в ряды символической сборной, все же Годин в большей степени ассоциируется с мадридским «Атлетико», чем с «Вильярреалом». Аргентинец Маттео Мусаккио значительно больше запомнился в составе «Вильярреала», чем, например, «Милана», куда он перешел в 2017 г. за 18 млн евро. А когда уроженец Росарио начинал свою карьеру в «Желтой субмарине», его стоимость едва достигала 1 млн евро. Клуб предоставил ему все возможности для прогресса, и в свою очередь сам Мусаккио отблагодарил клуб надежной игрой.

На правом фланге обороны – Марио Гаспар. Это несколько иной тип игрока, чем его левофланговый коллега – Хайме Коста. У Гаспара довольно высокий рост и, сказал бы, жесткая манера игры. В борьбе не жалеет ни себя, ни оппонента. В сезоне-2018/2019 собрал настоящую коллекцию из 15-ти желтых карточек, одна из которых стала второй в матче, превратившись в красную! Примечательно, что именно тогда его рыночная стоимость была наивысшей, достигая 20 млн евро. Кстати, интересно, что свой первый гол в составе национальной сборной этот ориентированный больше на разрушение, чем на креатив игрок забил в своем дебютном матче в ворота сборной Украины в 2015 г. Почти полтора десятка лет верой и правдой служил «Желтой субмарине» и получил, в конце концов, в позапрошлом году заслуженную награду – командный триумф в Лиге Европы. Гаспар является без преувеличения легендой «Вильярреала», ведь занимает 3-е место по количеству матчей в желтой футболке клуба. Вероятно, его игровые скиллы позволяли уроженцу небольшой Новельды в провинции Аликанте претендовать на то, чтобы играть в английской премьер-лиге. Но, увы, в ней он так пока и не сыграл. Вместе с тем, этот сезон проводит в чемпионшипе в составе «Уотфорда». Из «Желтой субмарины» отправился в «Желтую армию».

И «канонирам», и за «канониров»

Полузащитники: Бруно Сориано (родился в 1984 г.), Маркос Сенна (родился в 1976 г.), Санти Касорла (родился в 1984 г.), Ману Тригерос (родился в 1991 г.).

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Сориано

«Ванклабмен» Бруно Сориано является 2-м игроком в истории «Вильярреала» по количеству сыгранных за команду матчей. Опорник от Бога, способный отдать точный длинный пас (обладал прекрасным видением поля) и прервать в зародыше атакующие потуги соперников. Жесткий, неуступчивый, часто бывал удостоен карточек разных цветов. В сезоне-2009/2010 у него было целых 10 предупреждений в Ла Лиге в течение сезона. Встречалось мне такое определение Бруно Сориано: «сердце» игровой стилистики «Вильярреала». Резонная характеристика, но меня не оставляет мысль о его несостоявшемся переходе в «Барсу» (активно судачили о такой вероятности в 2014 г.). Может, в составе каталонского гранда его игра засверкала бы еще большим разноцветием? Как бы то ни было, а Бруно Сориано остался в «Вильярреале» до конца игровой карьеры, завершил ее, к сожалению, аккурат перед завоеванием «Субмариной» еврокубка, однако стал без преувеличения легендой «Эстадио де ла Серамика».

В разгар своей карьеры в «Вильярреале» бразилец Маркос Сенна получил испанское гражданство. Расположу его чуть выше Бруно Сориано. Сенна несколько больше ориентирован на атаку, бразилец по происхождению, в конце концов. Помню этого парня и в том числе и по матчам киевского «Динамо» против «подводников» в 2005 г. Тогда Сенна был неким стержнем в тактическом построении Мануэля Пелегрини, через который во многом строилась игра «Вильярреала» в центре поля.

А вот кто тогда, в 2005 г. забил киевлянам, так это Санти Касорла. Его зона ответственности – правый фланг полузащиты. Невысокий, находчивый, изобретательный, техничный, он, будучи игроком «Вильярреала», оценивался в 18 млн евро. Большей его стоимость стала уже впоследствии, в Лондоне, во время «канонирского» этапа карьеры. Примечательно, что по завершении английской одиссеи, в конце 2010-х гг. он вернулся в «Желтую субмарину». И, наконец, он является 4-м бомбардиром в истории клуба и лучшим среди неноминальных нападающих. Кроме того, исторический рекордсмен клуба по количеству ассистов.

Слева в полузащите расположу Ману Тригероса. Хотя на самом деле Тригерос – универсальный солдат, и может сыграть в полузащите на любом из флангов, да даже в центре под нападающими. Он является важной составляющей команды-звезды, добывшей в позапрошлом году победу в Лиге Европы. Именно быстрый гол Тригероса в полуфинале в ворота лондонского «Арсенала» задал тон всему противостоянию. Отработал на полную силу он и в финале против МЮ. Является рекордсменом «Вильярреала» по количеству проведенных матчей и 10-м бомбардиром клуба в истории, а также он 4-й по количеству ассистов. Сейчас карьера в «Вильярреале» уроженца Талаверы-де-ла-Рейны продолжается, и ему вполне по силам существенно улучшить эти показатели, ведь его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 г.

Многочисленные скиллы признанных бомбардиров

Нападающие: Жерар Морено (родился в 1992 г.), Джузеппе Росси (родился в 1987 г.).

Лучший форвард в истории «Вильярреала» – Жерар Морено. Он, по моему мнению, сыграл ведущую роль в завоевании «Субмариной» Кубка Лиги Европы, забивая по ходу того розыгрыша немало (с семью голами разделил пальму бомбардирского первенства в этом турнире) и со вкусом. Есть в его наградной коллекции и два так называемых трофея Сарры. Им в примере и сегунде отмечают лучшего бомбардира именно среди испанцев. Общее же количество забитых Жераром голов в составе «Вильярреала» существенно превысило сотню. Не вижу препятствий тому, чтобы он преумножил свои голевые достижения, ведь имеет действующий контракт с «Вильярреалом» до 30 июня 2027 г. и множество игровых скиллов, которые помогут на этом голеадорском пути. Среди действующих игроков команды Морено является 2-м по стоимости (35 млн евро), уступая лишь талантливому 20-летнему правому вингеру Йереми Пино (его цена достигает 38 млн евро). Ныне Жерар Морено на полном приводе продолжает творить историю!

Уроженец США, но итальянец по национальности, обладатель воистину футбольной фамилии Джузеппе Росси азы футбольного мастерства постигал уже в Италии, куда переехал в 12-летнем возрасте. В футбольной академии «Пармы» взрастили талант бомбардира. А продолжил свое футбольное образование талантливый юноша в «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасле». В конце концов, в 2007 г. оказался в «Вильярреале», и сразу стал проявлять свое бомбардирское дарование. За шесть лет в составе «подводников» наколотил более 80 голов, став сначала 1-м, а в конце концов все-таки 2-м снайпером в истории клуба после Жерара Морено. Чувство гола, итальянский темперамент, изысканная техника (иногда даже какая-то утонченная рафинированность), безумная самоотдача, трудолюбие позволили Иль Бамбино («Ребенком» его зовут за относительно невысокий рост – 173 см) стать любимцем трибун «Эстадио де ла Серамика».

Придется ли по вкусу «подводникам» многослойный бутерброд?

Конечно, нельзя не упомянуть о вкладе в развитие «Вильярреала» Карлоса Бакки и Пепе Рейны, Виктора Фернадеса и Уче Икечукву, Хави Венты и Родольфо Арруабаррены, Рубена Грасии и Дани Парехо. Приложились к созданию европейского имени клуба, безусловно, и Форлан с Рикельме. Однако все перечисленные игроки имели и славную карьеру вне «Эстадио де ла Серамика». Диего больше запомнился в футболке «Интера», а Хуан Роман большую часть карьеры блистал на родине, в составе клуба «Бока Хуниорс». А вот вошедшие в мой вариант символической сборной лучшие годы провели именно в «Желтой субмарине».

Нынешний «Вильярреал» накануне славной даты несколько улучшил свои дела в национальном чемпионате, понемногу выбираясь из пропасти февральского кризиса. Две победы подряд позволили подняться на 6-е место в турнирной таблице. Впрочем, до зоны Лиги чемпионов пока далековато. Во многом определяющим станет матч ближайшего тура против прямого конкурента – «Бетиса». Севильцы опережают «Желтую субмарину» на 4 очка, и подопечным Кике Сетьена необходимо выигрывать в этой домашней игре, чтобы не лишить себя надежд зацепиться за Лигу чемпионов. Ситуация несколько осложняется тем, что игра против «бетикос» (возглавляемых, кстати, бывшим наставником «подводников» Мануэлем Пелегрини) попала в своеобразный бутерброд из игр «Вильярреала» в Лиге конференций против опытного евротурнирного бойца – бельгийского «Андерлехта». Впрочем, украсить это блюдо вкусными приправами «Вильярреалу» вполне по силам.

Обычно во время юбилейных торжеств ветераны того или иного клуба, какое бы ни царило празднично-снисходительное настроение, не могут удержаться от укоризненного: «А вот в наше время». Здесь несколько иной случай. Острословы шутили, что в ХХ ст. та лодка была слишком уж подводной, и на поверхности не появлялась. А вот как раз сейчас «Вильярреал» пишет самые славные страницы своей истории. И, вероятно, отнюдь не все «золотые» ее разделы уже вышли из-под пера «подводников». Продолжение обязательно последует. И будет красноречивым!

Алексей РЫЖКОВ