Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Мы пришли в Днепр-1 побеждать»

27-летний полузащитник «Днепра-1» Вячеслав Танковский, права на которого принадлежат харьковскому «Металлисту», прокомментировал свой переход в днепровский клуб.

– Сейчас «Днепр-1» идет на первом месте. Готовы ли вы держать эту марку и остаться вместе с командой на этом месте и в конце мая?

– Как и говорил наш главный тренер Александр Кучер, мы сюда пришли побеждать. «Днепр-1» – команда с амбициями. Мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы команда, поставившая перед собой серьезные задачи, их выполнила. Будем к этому прилагать все усилия, чтобы быть на том же месте, где команда находится сейчас

– В матчах с АЕК команде не хватило Довбика. Помните ли вы свои юношеские годы, когда феерили на позиции форварда, и готовы ли сейчас сыграть на этом месте?

– Откровенно говоря, я очень-очень давно играл нападающим, когда мне было 12 лет, в академии «Шахтера», а уже где-то в U-15 я перестал играть в этом амплуа. Так что думаю, что сейчас без шансов закрепиться на этой позиции.