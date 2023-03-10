Евгений ПАСИЧ: «Кучер на меня рассчитывает как на правого защитника»

29-летний футболист «Днепра-1» Евгений Пасич прокомментировал свой переход в один из лучших клубов Украины.

«Тренер (Александр Кучер - прим. Sport.ua) на меня рассчитывает как на правого защитника. Я могу в принципе сыграть и правого полузащитника, и левого полузащитника, и левого защитника. Что касается коллектива, то многих ребят я знаю лично, ведь играл когда-то еще в молодежном составе ФК «Днепр», так что команда приняла очень хорошо», - сказал Евгений Пасич.