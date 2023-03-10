Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ПАСИЧ: «Кучер на меня рассчитывает как на правого защитника»
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 18:19 | Обновлено 10 марта 2023, 18:24
216
0

Евгений ПАСИЧ: «Кучер на меня рассчитывает как на правого защитника»

Новичок «Днепра-1» – о новом вызове

10 марта 2023, 18:19 | Обновлено 10 марта 2023, 18:24
216
0
Евгений ПАСИЧ: «Кучер на меня рассчитывает как на правого защитника»
СК Днепр-1. Андрей Русол и Евгений Пасич

29-летний футболист «Днепра-1» Евгений Пасич прокомментировал свой переход в один из лучших клубов Украины.

«Тренер (Александр Кучер - прим. Sport.ua) на меня рассчитывает как на правого защитника. Я могу в принципе сыграть и правого полузащитника, и левого полузащитника, и левого защитника. Что касается коллектива, то многих ребят я знаю лично, ведь играл когда-то еще в молодежном составе ФК «Днепр», так что команда приняла очень хорошо», - сказал Евгений Пасич.

По теме:
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Мы пришли в Днепр-1 побеждать»
Кто рассудит Днепр-1 и Динамо? Судейские назначение 17-го тура УПЛ
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Евгений Пасич Днепр-1 Александр Кучер
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Бокс | 09 марта 2023, 20:45 7
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»

Промоутер Энтони Джошуа высказал все, что думает о Тайсоне

Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 марта 2023, 00:12 7
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»
Футбол | 10.03.2023, 16:53
ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»
ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
Футбол | 10.03.2023, 11:05
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Футбол | 10.03.2023, 14:06
Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.03.2023, 04:04
Биатлон
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
09.03.2023, 20:23 10
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 8
Теннис
81 ракета. ВСУ рассказали о новом массированном ударе россии
81 ракета. ВСУ рассказали о новом массированном ударе россии
09.03.2023, 15:11 1
Война
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
09.03.2023, 23:43 12
Футбол
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
08.03.2023, 23:56 45
Футбол
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
08.03.2023, 19:27 4
Футбол
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности