Украина. Премьер лига10 марта 2023, 18:19 | Обновлено 10 марта 2023, 18:24
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Евгений ПАСИЧ: «Кучер на меня рассчитывает как на правого защитника»
Новичок «Днепра-1» – о новом вызове
10 марта 2023, 18:19 | Обновлено 10 марта 2023, 18:24
216
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29-летний футболист «Днепра-1» Евгений Пасич прокомментировал свой переход в один из лучших клубов Украины.
«Тренер (Александр Кучер - прим. Sport.ua) на меня рассчитывает как на правого защитника. Я могу в принципе сыграть и правого полузащитника, и левого полузащитника, и левого защитника. Что касается коллектива, то многих ребят я знаю лично, ведь играл когда-то еще в молодежном составе ФК «Днепр», так что команда приняла очень хорошо», - сказал Евгений Пасич.
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