Главный тренер Львова рассказал о работе с отцом Романа Яремчука

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в интервью Sport.ua рассказал о работе с отцом Романа Яремчука.

– У вас интересный тренерский штаб. Среди ассистентов отец Романа Яремчука. Расскажите более подробно о своих помощниках.

– Ассистент главного тренера – бывший игрок «Кривбасса» Александр Грановский. Работа с защитниками, стандарты, микроклимат в раздевалке. Он работал со мной в юношеской сборной Беларуси, «Атырау», БАТЭ, «Черноморце». За вратарей отвечает днепрянин – Николай Медин. Олег Яремчук – тренер по физподготовке. Разминки, предыгровые разминки. Роман Ганзин отвечает за научно-техническое обеспечение.

– Отец Романа Яремчука не обсуждает с вами выступления сына?

– Нет. Он больше рассказывает, как построена работа в бельгийских клубах. Это очень интересный и важный опыт. Всегда приятно слушать, как работают европейские команды.