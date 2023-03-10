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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 17:59 | Обновлено 10 марта 2023, 18:02
325
0

Главный тренер Львова рассказал о работе с отцом Романа Яремчука

Олег Дулуб – о своем тренерском штабе

10 марта 2023, 17:59 | Обновлено 10 марта 2023, 18:02
325
0
Главный тренер Львова рассказал о работе с отцом Романа Яремчука
ФК Львов. Олег Яремчук

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в интервью Sport.ua рассказал о работе с отцом Романа Яремчука.

– У вас интересный тренерский штаб. Среди ассистентов отец Романа Яремчука. Расскажите более подробно о своих помощниках.
– Ассистент главного тренера – бывший игрок «Кривбасса» Александр Грановский. Работа с защитниками, стандарты, микроклимат в раздевалке. Он работал со мной в юношеской сборной Беларуси, «Атырау», БАТЭ, «Черноморце». За вратарей отвечает днепрянин – Николай Медин. Олег Яремчук – тренер по физподготовке. Разминки, предыгровые разминки. Роман Ганзин отвечает за научно-техническое обеспечение.

– Отец Романа Яремчука не обсуждает с вами выступления сына?
– Нет. Он больше рассказывает, как построена работа в бельгийских клубах. Это очень интересный и важный опыт. Всегда приятно слушать, как работают европейские команды.

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Олег Дулуб Роман Яремчук Львов
Источник Sport.ua
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