Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»
Специалист – о забитом мяче Ярослава Ракицкого
Экс-нападающий национальной сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с нидерландским «Фейеноордом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
— Как бы Вы охарактеризовали ход первого матча «горняков» с «Фейеноордом»?
— Если брать итоговый результат, то он неплохой для нашей команды. Что касается игры дончан, то здесь много вопросов. Особенно если мы говорим об атакующих действиях «Шахтера».
— Еще две недели назад, после матчей с Ренном, было известно, что три защитника дончан пропустят эту встречу. Ощущалось отсутствие на футбольном поле Бондаря, Михайличенко и Конопли?
— Несомненно, было отчетливо видно, что у оранжево-черных практически новая линия обороны. Особенно сказывалось, на мой взгляд, отсутствие крайних защитников – Михайличенко и Конопли. Эти ребята хорошо подключаются к атакам. Заменявшие их Тейлор и Топалов практически не шли вперед. А вот в центре защиты все было получше – опытные Матвиенко и Ракицкий, в целом, сыграли на высоком уровне.
— Как прокомментируете игру Ярослава Ракицкого, который вернулся в родную команду после длительного перерыва?
— Все знают, что Ярослав – опытный мастер, он боец на футбольном поле. В любом физическом состоянии он будет бороться за себя, за команду, за нашу страну. У Ракицкого есть характер, есть внутренний стержень. Матч в Варшаве это еще раз доказал. И речь не о забитом мяче. Он действовал очень хладнокровно, спокойно начинал атаки. Опыт Ракицкого и Степаненко был очень важен для «Шахтера» в этот вечер.
— Такой гол, который забил Ракицкий, мы такого еще не видели…
— Что-то подобное уже видел в своей футбольной истории. После подачи от углового флажка, Ярослав сложился, и мяч попал ему то ли в спину, то ли в копчик. Такой гол можно забил один раз на миллион попыток.
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