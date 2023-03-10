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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 17:45 | Обновлено 10 марта 2023, 18:15
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»

Специалист – о забитом мяче Ярослава Ракицкого

10 марта 2023, 17:45 | Обновлено 10 марта 2023, 18:15
1124
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий национальной сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с нидерландским «Фейеноордом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

— Как бы Вы охарактеризовали ход первого матча «горняков» с «Фейеноордом»?
— Если брать итоговый результат, то он неплохой для нашей команды. Что касается игры дончан, то здесь много вопросов. Особенно если мы говорим об атакующих действиях «Шахтера».

— Еще две недели назад, после матчей с Ренном, было известно, что три защитника дончан пропустят эту встречу. Ощущалось отсутствие на футбольном поле Бондаря, Михайличенко и Конопли?
— Несомненно, было отчетливо видно, что у оранжево-черных практически новая линия обороны. Особенно сказывалось, на мой взгляд, отсутствие крайних защитников – Михайличенко и Конопли. Эти ребята хорошо подключаются к атакам. Заменявшие их Тейлор и Топалов практически не шли вперед. А вот в центре защиты все было получше – опытные Матвиенко и Ракицкий, в целом, сыграли на высоком уровне.

— Как прокомментируете игру Ярослава Ракицкого, который вернулся в родную команду после длительного перерыва?
— Все знают, что Ярослав – опытный мастер, он боец на футбольном поле. В любом физическом состоянии он будет бороться за себя, за команду, за нашу страну. У Ракицкого есть характер, есть внутренний стержень. Матч в Варшаве это еще раз доказал. И речь не о забитом мяче. Он действовал очень хладнокровно, спокойно начинал атаки. Опыт Ракицкого и Степаненко был очень важен для «Шахтера» в этот вечер.

— Такой гол, который забил Ракицкий, мы такого еще не видели…
— Что-то подобное уже видел в своей футбольной истории. После подачи от углового флажка, Ярослав сложился, и мяч попал ему то ли в спину, то ли в копчик. Такой гол можно забил один раз на миллион попыток.

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Андрей Воробей Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд Ярослав Ракицкий
Источник Sportarena
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Комментарии 3
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Springfield
Много видел различных курьёзных голов. Но такой - впервые.  Такое не тренируют.   Просто Ярослав шёл на очень низкий мяч головой и проскочил мимо.  Но вышел изумительный "свояк".  Я их обожаю в бильярде. 
  Люди забивали чем попало из того что можно.  Его одноклубник Виталий Старухин как то выдал на-гора следующее.  Была верховая подача, которую он вроде не видел.  Но  мяч от его естественной лысины влетел в ворота не помню кого. Старухин поднял быстро руки вверх.  Типа это так и задумано было.
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+1
avk2307
В игре Финляндия  Украина Беседин так забивал. Только без траектории такой
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