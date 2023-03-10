Сборная Украины U17 проиграла Ирландии в матче элит-раунда отбора Евро-2023

10 марта матчем против Ирландии юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2006 года рождения) продолжила выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023.

В своем первом поединке группы 6 подопечные Юрия Мороза одолели хозяев турнира с Кипра (4:2), а сегодня уступили команде Ирландии со счетом 0:3.

Евро-2023 (U-17). Элит-раунд отбора. Группа 6

Украина (U-17) - Ирландия (U-17) - 0:3 (0:2)

Голы: Мелия (4, 12, 62).

Украина (U-17): Бакус, Бакай (Кайдалов, 66), Коробов, Захарченко, Дикий, Ищенко (Руснак, 66), Пашко, Билый (Осипенко, 66), Хан (Будко, 33), Калин, Пономаренко (к ).

Ирландия (U-17): Гили, Гарнетт, Терли (к), Эшби, О'Салливан, Коне-Догерти (Орази, 46), Рази (Акачукву, 68), Негри-Макграф, Макендрюс (Мур, 73), Кегир (Бабб, 77), Мелия (Окосун, 73).

Удален: Терли (75).

В другом матче нашей группы Италия победила Кипр (2:1).