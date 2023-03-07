Отбор Евро-2023. Украина U-17 стартовала с победы

Сегодня на Кипре сборная Украины U-17 стартовала в элит-раунде отбора к Евро-2023. Команда Юрия Мороза обыграла сборную Кипра со счетом 4:2.

Далее Украина U-17 сыграет против Ирландии и Италии. Победитель квартета выйдет на Евро, а также в финальный турнир попадут семь лучших вторых мест.

Евро-2023 пройдет в Венгрии с 17 мая по 2 июня.

Отбор Евро-2023 U-17

Кипр U-17 - Украина U-17 2:4

Голы: Аврамидис, 45, Цулиу, 90 - Хан, 9, Белый, 22, Калин, 60, Пономаренко, 82

Украина (U-17): Бакус, Бакай, Коробов, Захарченко (Дигтярь, 88), Дикий, Ищенко (Будко, 83), Пашко, Белый (Осипенко, 88), Хан (Синчук, 83), Калин, Пономаренко (к) (Руснак, 83)