Лестер – Челси: анонс и прогноз 27 тура АПЛ + конкурс

11 марта. 17:00. Стадион «King Power Stadium»

Где смотреть – Setanta Sports

Прогноз от Parimatch Ukraine

Победа «Лестера» – 3.65

Победа «Челси» – 2.01

Ничья – 3.40

«Челси» на неделе решили вопрос попадания в четвертьфинал Лиги Чемпионов и попытаются одержать вторую победу во внутреннем чемпионате. «Лисы» в свою очередь находятся в очень затруднительном турнирном положении, ведь разница с командами из зоны вылета всего несколько зачетных пунктов, но обо всем по очереди.

Команду Брендана Роджерса последние матчи подменили после удивительной победы над «Тоттенхэмом» в 23 туре 4:1. Уже три тура подряд «лисы» не забивают в чемпионате, а на стадии 1/8 Кубу они умудрились уступить команду Чемпионшипу – «Блэкберну». Прошлый матч АПЛ для «Лестера» также оказался достаточно сложным, хотя их соперником был «Саутгемптон» – предпоследняя команда чемпионата. Да, это Англия и каждая команда может забрать очки у каждой, однако «Лестер» не смог нанести за игру ни одного удара в створ ворот соперника. Отсутствие на поле Юри Тилеманса и сверхопытного Джона Эванса из-за травм играют едва ли не решающую роль в результатах команды, однако не следует недооценивать ребят из центральной Англии.

Игра подопечных Грэма Поттера еще пока не приобрела признаки игры лучших клубов планеты, но уже появляется результат и это сейчас приоритет для лондонцев. «Челси» закрепились на 10 строчке турнирной таблицы АПЛ и даже в случае победы в текущем матче, они не смогут догнать «Брентфорд», но у «Астон Виллы» такое же количество очков и в случае их победы над «Вест Хэмом», «львы» выжмут «Челси» с 10-й ступени. Пока каждая победа на вес золота, поэтому легкого путешествия в Лестер не стоит ожидать.

Эксперты официального беттинг-партнера «Челси» и «Лестера» считают, что у лондонцев больше шансов получить такие нужные очки на «King Power Stadium». Коэффициент на победу подопечных Поттера – 2.01, на ничью – 3.40, в то время как шансы на успех хозяев оценивают как 3.65 к 1.

Если Вы убеждены, что «лисы» не смогут забить в пятом матче подряд, то вероятность этого события близка к 40%.

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