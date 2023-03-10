Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Челси: анонс и прогноз 27 тура АПЛ + конкурс
Англия
10 марта 2023, 17:12 | Обновлено 10 марта 2023, 17:14
137
0

Лестер – Челси: анонс и прогноз 27 тура АПЛ + конкурс

Если вы угадаете счет матча, у вас есть шансы выиграть эксклюзивные мячи с подписями игроков «Челси»

10 марта 2023, 17:12 | Обновлено 10 марта 2023, 17:14
137
0
Лестер – Челси: анонс и прогноз 27 тура АПЛ + конкурс

11 марта. 17:00. Стадион «King Power Stadium»
Где смотреть – Setanta Sports

Прогноз от Parimatch Ukraine
Победа «Лестера» – 3.65
Победа «Челси» – 2.01
Ничья – 3.40

«Челси» на неделе решили вопрос попадания в четвертьфинал Лиги Чемпионов и попытаются одержать вторую победу во внутреннем чемпионате. «Лисы» в свою очередь находятся в очень затруднительном турнирном положении, ведь разница с командами из зоны вылета всего несколько зачетных пунктов, но обо всем по очереди.

Команду Брендана Роджерса последние матчи подменили после удивительной победы над «Тоттенхэмом» в 23 туре 4:1. Уже три тура подряд «лисы» не забивают в чемпионате, а на стадии 1/8 Кубу они умудрились уступить команду Чемпионшипу – «Блэкберну». Прошлый матч АПЛ для «Лестера» также оказался достаточно сложным, хотя их соперником был «Саутгемптон» – предпоследняя команда чемпионата. Да, это Англия и каждая команда может забрать очки у каждой, однако «Лестер» не смог нанести за игру ни одного удара в створ ворот соперника. Отсутствие на поле Юри Тилеманса и сверхопытного Джона Эванса из-за травм играют едва ли не решающую роль в результатах команды, однако не следует недооценивать ребят из центральной Англии.

Игра подопечных Грэма Поттера еще пока не приобрела признаки игры лучших клубов планеты, но уже появляется результат и это сейчас приоритет для лондонцев. «Челси» закрепились на 10 строчке турнирной таблицы АПЛ и даже в случае победы в текущем матче, они не смогут догнать «Брентфорд», но у «Астон Виллы» такое же количество очков и в случае их победы над «Вест Хэмом», «львы» выжмут «Челси» с 10-й ступени. Пока каждая победа на вес золота, поэтому легкого путешествия в Лестер не стоит ожидать.

Эксперты официального беттинг-партнера «Челси» и «Лестера» считают, что у лондонцев больше шансов получить такие нужные очки на «King Power Stadium». Коэффициент на победу подопечных Поттера – 2.01, на ничью – 3.40, в то время как шансы на успех хозяев оценивают как 3.65 к 1.

Если Вы убеждены, что «лисы» не смогут забить в пятом матче подряд, то вероятность этого события близка к 40%.

А еще, если вы угадаете счет матча, у вас есть шансы выиграть эксклюзивные мячи с подписями игроков «Челси» и «Лестера». Подробные условия конкурса в Telegram канале Parimatch Ukraine.

Болей за своих любимцев и заряжай на Английскую Премьер-лигу вместе с Parimatch Ukraine.

По теме:
В УЕФА огорчены задержками гарантий заявки Британии на проведение Евро-2028
«Пригоди найпопулярнішої гри». Автор Sport.ua презентує книгу про футбол
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
футбол Англия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Футбол | 10 марта 2023, 12:33 23
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд

Валерий Василенко считает, что голландцы были лучше, но «горняков» снова спас прагматизм. И Трубин

УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
Бокс | 09 марта 2023, 21:41 0
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»

У боксеров вне ринга совсем другие отношения

Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Футбол | 10.03.2023, 14:06
Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
Футбол | 10.03.2023, 11:05
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Футбол | 09.03.2023, 23:54
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
08.03.2023, 16:15 7
Бокс
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
Болотный вопрос, или Как Петраков подставил не только себя, но и Павелко
Болотный вопрос, или Как Петраков подставил не только себя, но и Павелко
09.03.2023, 13:40 41
Футбол
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
09.03.2023, 20:23 7
Футбол
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
09.03.2023, 13:30 6
Теннис
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 8
Теннис
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
10.03.2023, 00:12 7
Футбол
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
10.03.2023, 10:10 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности