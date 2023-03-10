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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 17:01 | Обновлено 10 марта 2023, 17:02
230
0

Минай – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 марта в 13:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги

10 марта 2023, 17:01 | Обновлено 10 марта 2023, 17:02
230
0
Минай – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В субботу, 11 марта, состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе и YouTube-канале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Александрия».

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