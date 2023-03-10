Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Александрия
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 16:56 | Обновлено 10 марта 2023, 16:57
87
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Александрия

В с. Минай состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги

10 марта 2023, 16:56 | Обновлено 10 марта 2023, 16:57
87
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Александрия
ФК Минай

В субботу, 11 марта, состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе и YouTube-канале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Александрия».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Львов. Текстовая трансляция матча
Олег ДУЛУБ: «Уровень игроков в УПЛ снизился»
Минай – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Минай - Александрия где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 10 марта 2023, 04:04 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Футбол | 09 марта 2023, 20:23 7
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера

40-летний хорват ранее работал в клубе директором по футболу

Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Бокс | 10.03.2023, 17:15
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Олег ДУЛУБ: «Задача Львова – сохранить место в УПЛ»
Футбол | 10.03.2023, 16:46
Олег ДУЛУБ: «Задача Львова – сохранить место в УПЛ»
Олег ДУЛУБ: «Задача Львова – сохранить место в УПЛ»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
Бокс | 09.03.2023, 21:41
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
10.03.2023, 11:05 2
Футбол
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
09.03.2023, 13:30 6
Теннис
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
10.03.2023, 10:10 10
Футбол
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
08.03.2023, 23:56 44
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 8
Теннис
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 23
Футбол
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
09.03.2023, 06:17 17
Теннис
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности