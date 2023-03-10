Украина. Премьер лига10 марта 2023, 16:56 | Обновлено 10 марта 2023, 16:57
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Александрия
В с. Минай состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги
10 марта 2023, 16:56 | Обновлено 10 марта 2023, 16:57
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В субботу, 11 марта, состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе и YouTube-канале Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Александрия».
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