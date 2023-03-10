Олег ДУЛУБ: «Уровень игроков в УПЛ снизился»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в интервью Sport.ua оценил уровень УПЛ в нынешних, военных реалиях:

«Уровень игроков снизился. Если брать интригу матчей, то чемпионат ничего не потерял. «Шахтер» потерял бразильцев, индивидуально сильных. Трансфер Михаила Мудрика показал, что Украина богата футбольными талантами.

Даже наш пример приглашения игроков из низших лиг помог усилить команду. Закрепиться смогли – Рома Никитюк, Артем Мильченко. Богунов Ярослав вернулся. Когда появляется возможность проявить себя – некоторым это удается. Для малоизвестных игроков это шанс».