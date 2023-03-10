Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ДУЛУБ: «Уровень игроков в УПЛ снизился»
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 17:01 |
192
0

Олег ДУЛУБ: «Уровень игроков в УПЛ снизился»

Тренер «Львова» – о нынешнем положении дел в УПЛ

10 марта 2023, 17:01 |
192
0
Олег ДУЛУБ: «Уровень игроков в УПЛ снизился»
UA-Футбол. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в интервью Sport.ua оценил уровень УПЛ в нынешних, военных реалиях:

«Уровень игроков снизился. Если брать интригу матчей, то чемпионат ничего не потерял. «Шахтер» потерял бразильцев, индивидуально сильных. Трансфер Михаила Мудрика показал, что Украина богата футбольными талантами.

Даже наш пример приглашения игроков из низших лиг помог усилить команду. Закрепиться смогли – Рома Никитюк, Артем Мильченко. Богунов Ярослав вернулся. Когда появляется возможность проявить себя – некоторым это удается. Для малоизвестных игроков это шанс».

По теме:
Главный тренер Львова рассказал о работе с отцом Романа Яремчука
Заря – Львов. Текстовая трансляция матча
Минай – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Дулуб Львов Украинская Премьер-лига эксклюзив
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U17 проиграла Ирландии в матче элит-раунда отбора Евро-2023
Футбол | 10 марта 2023, 17:35 0
Сборная Украины U17 проиграла Ирландии в матче элит-раунда отбора Евро-2023
Сборная Украины U17 проиграла Ирландии в матче элит-раунда отбора Евро-2023

Команда Юрия Мороза пропустила три безответных мяча

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 10 марта 2023, 04:04 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Футбол | 09.03.2023, 23:54
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Футбол | 10.03.2023, 10:10
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Футбол | 10.03.2023, 16:14
Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
08.03.2023, 19:27 4
Футбол
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
09.03.2023, 06:17 17
Теннис
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
09.03.2023, 21:59 10
Футбол
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 23
Футбол
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
08.03.2023, 23:56 44
Футбол
Болотный вопрос, или Как Петраков подставил не только себя, но и Павелко
Болотный вопрос, или Как Петраков подставил не только себя, но и Павелко
09.03.2023, 13:40 41
Футбол
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности