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  4. ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»
Лига Европы
10 марта 2023, 16:53 |
1329
1

ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»

Специалист надеется только на везение

10 марта 2023, 16:53 |
1329
1
ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»
ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок «Динамо», а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о невероятном голе защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в ворота «Фейеноорда», а также спрогнозировал общий итог противостояния.

«Велленройтер и любой вратарь ничего не смог бы сделать, потому что гол суперсчастливый. Выбей защитник не на угловой, а в аут, мы бы не увидели этот супергол шестым позвонком от Ракицкого. Мне кажется даже если руками стараться перекинуть голкипера, то такую траекторию не придумаешь.

У меня нет чутья, что мы пройдем дальше. Надо, чтобы везло так, как Ракицкому. Не знаю, что там должен сделать Трубин, мне кажется, что надо еще пару вратарей поставить и все равно «Фейеноорд» забьет. Команда попалась не по зубам, ждать только счастья», – сказал Леоненко.

ГОЛ! 1:0. Ракицкий, 79 мин.

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Виктор Леоненко Лига Европы Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд видео голов и обзор
Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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Це ще п лять "спеціаліст"
По моему, не одно его футбольное пророчество не свершилось. Значит, шахта дальше пройдет.
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