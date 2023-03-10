ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»
Специалист надеется только на везение
Бывший игрок «Динамо», а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о невероятном голе защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в ворота «Фейеноорда», а также спрогнозировал общий итог противостояния.
«Велленройтер и любой вратарь ничего не смог бы сделать, потому что гол суперсчастливый. Выбей защитник не на угловой, а в аут, мы бы не увидели этот супергол шестым позвонком от Ракицкого. Мне кажется даже если руками стараться перекинуть голкипера, то такую траекторию не придумаешь.
У меня нет чутья, что мы пройдем дальше. Надо, чтобы везло так, как Ракицкому. Не знаю, что там должен сделать Трубин, мне кажется, что надо еще пару вратарей поставить и все равно «Фейеноорд» забьет. Команда попалась не по зубам, ждать только счастья», – сказал Леоненко.
ГОЛ! 1:0. Ракицкий, 79 мин.
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