Томас МЮЛЛЕР: «Против Месси у нас всегда получается играть очень хорошо»

После победы в противостоянии с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов форвард «Баварии» Томас Мюллер вспомнил о том, что его команде всегда удавалось успешно играть против Лионеля Месси.

«Против Месси у нас всегда выходит играть очень хорошо и с точки зрения результата, и на других уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен «Реала».

Но я с большим уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на ЧМ было невероятным. Он тащил на себе команду.

Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. В такой команде очень сложно сделать хороший баланс. Личности помогают выигрывать множество матчей».