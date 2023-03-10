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Лига чемпионов
10 марта 2023, 16:05 |
140
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Томас МЮЛЛЕР: «Против Месси у нас всегда получается играть очень хорошо»

Форвард «Баварии» – о победе над «ПСЖ»

10 марта 2023, 16:05 |
140
0
Томас МЮЛЛЕР: «Против Месси у нас всегда получается играть очень хорошо»
ФК Бавария. Томас Мюллер

После победы в противостоянии с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов форвард «Баварии» Томас Мюллер вспомнил о том, что его команде всегда удавалось успешно играть против Лионеля Месси.

«Против Месси у нас всегда выходит играть очень хорошо и с точки зрения результата, и на других уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен «Реала».

Но я с большим уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на ЧМ было невероятным. Он тащил на себе команду.

Играть в таком клубе, как «ПСЖ», нелегко. В такой команде очень сложно сделать хороший баланс. Личности помогают выигрывать множество матчей».

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Томас Мюллер Лионель Месси Криштиану Роналду Бавария Бавария - ПСЖ Лига чемпионов
Источник The Mirror
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