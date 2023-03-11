В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Ворскла».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Юрий Иванов из Донецкой области. Начало встречи в 13:00.

«Верес» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла», за которой следите здесь.