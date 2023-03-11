Украина. Премьер лига11 марта 2023, 16:45 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ворскла
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги
11 марта 2023, 16:45 |
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В воскресенье, 12 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Ворскла».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Юрий Иванов из Донецкой области. Начало встречи в 13:00.
«Верес» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла», за которой следите здесь.
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