ЛЕВЧЕНКО: «Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо»

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об успешности ничейного результата для «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:1).

«Фейеноорд» выглядел намного лучше «Шахтера», но 1:1 еще не так плохо для «горняков». Будет тяжело. До встречи в Роттердаме», – написал Левченко в твиттере.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Фейеноорд» – «Шахтера» состоится 16 марта в Роттердаме.