Лига Европы10 марта 2023, 14:57 |
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ЛЕВЧЕНКО: «Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо»
Специалист уверен, что «горнякам» в Роттердаме будет тяжело
10 марта 2023, 14:57 |
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Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об успешности ничейного результата для «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:1).
«Фейеноорд» выглядел намного лучше «Шахтера», но 1:1 еще не так плохо для «горняков». Будет тяжело. До встречи в Роттердаме», – написал Левченко в твиттере.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Фейеноорд» – «Шахтера» состоится 16 марта в Роттердаме.
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