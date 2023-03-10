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  4. ЛЕВЧЕНКО: «Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо»
Лига Европы
10 марта 2023, 14:57 |
279
0

ЛЕВЧЕНКО: «Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо»

Специалист уверен, что «горнякам» в Роттердаме будет тяжело

10 марта 2023, 14:57 |
279
0
ЛЕВЧЕНКО: «Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо»
ФК Шахтер Донецк

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об успешности ничейного результата для «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:1).

«Фейеноорд» выглядел намного лучше «Шахтера», но 1:1 еще не так плохо для «горняков». Будет тяжело. До встречи в Роттердаме», – написал Левченко в твиттере.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Фейеноорд» – «Шахтера» состоится 16 марта в Роттердаме.

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Евгений Левченко Лига Европы Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд
Источник Twitter
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