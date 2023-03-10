Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтер показал характер и бойцовские качества»
Хавбек «Шахтера» – о матче против «Фейенорда»
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал ничью 1:1 с «Фейенордом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:
«Матч показался очень-очень сложным. Вышло так, что мы даже могли выиграть и потеряли победу на последних минутах. Трудно что-либо говорить, потому что еще игра впереди. Все решится там.
Самое главное было – выиграть. Еще 90 минут впереди, потому шансы не изменились. Постараемся исправить ситуацию и исправить игру.
Вся игра была очень сложной. Думаю, все это видели. Мы потратили все силы, бились. Есть такой результат — ничья. Едем с таким результатом.
«Шахтер» показал характер и бойцовские качества. Несмотря на столь неоднозначную игру, смогли удержать ничью и могли выиграть. Вернутся дисквалифицированные игроки. Надеюсь, нам будет гораздо легче».
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