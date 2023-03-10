Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтер показал характер и бойцовские качества»
Лига Европы
10 марта 2023, 14:51 |
161
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтер показал характер и бойцовские качества»

Хавбек «Шахтера» – о матче против «Фейенорда»

10 марта 2023, 14:51 |
161
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтер показал характер и бойцовские качества»
YouTube. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал ничью 1:1 с «Фейенордом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Матч показался очень-очень сложным. Вышло так, что мы даже могли выиграть и потеряли победу на последних минутах. Трудно что-либо говорить, потому что еще игра впереди. Все решится там.

Самое главное было – выиграть. Еще 90 минут впереди, потому шансы не изменились. Постараемся исправить ситуацию и исправить игру.

Вся игра была очень сложной. Думаю, все это видели. Мы потратили все силы, бились. Есть такой результат — ничья. Едем с таким результатом.

«Шахтер» показал характер и бойцовские качества. Несмотря на столь неоднозначную игру, смогли удержать ничью и могли выиграть. Вернутся дисквалифицированные игроки. Надеюсь, нам будет гораздо легче».

По теме:
ЛЕВЧЕНКО: «Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо»
Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Шахтер сыграл вничью в Лиге Европы впервые с февраля 2020 года
Артем Бондаренко Шахтер Донецк Шахтер - Фейеноорд Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Футбол | 10 марта 2023, 10:10 9
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место

«Шахтер» сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 1/8 финала Лиги Европы

Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Футбол | 10 марта 2023, 12:33 18
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд

Валерий Василенко считает, что голландцы были лучше, но «горняков» снова спас прагматизм. И Трубин

Топ-10 самых богатых спортсменов: Роналду обогнал Месси, много гольфистов
Футбол | 10.03.2023, 12:50
Топ-10 самых богатых спортсменов: Роналду обогнал Месси, много гольфистов
Топ-10 самых богатых спортсменов: Роналду обогнал Месси, много гольфистов
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Футбол | 09.03.2023, 20:23
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.03.2023, 00:12
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
08.03.2023, 15:48 7
Футбол
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
08.03.2023, 11:40 24
Футбол
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
08.03.2023, 19:27 4
Футбол
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
08.03.2023, 13:05 17
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.03.2023, 04:04
Биатлон
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
08.03.2023, 23:56 44
Футбол
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
09.03.2023, 06:17 17
Теннис
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
09.03.2023, 23:43 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности