Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтер показал характер и бойцовские качества»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал ничью 1:1 с «Фейенордом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Матч показался очень-очень сложным. Вышло так, что мы даже могли выиграть и потеряли победу на последних минутах. Трудно что-либо говорить, потому что еще игра впереди. Все решится там.

Самое главное было – выиграть. Еще 90 минут впереди, потому шансы не изменились. Постараемся исправить ситуацию и исправить игру.

Вся игра была очень сложной. Думаю, все это видели. Мы потратили все силы, бились. Есть такой результат — ничья. Едем с таким результатом.

«Шахтер» показал характер и бойцовские качества. Несмотря на столь неоднозначную игру, смогли удержать ничью и могли выиграть. Вернутся дисквалифицированные игроки. Надеюсь, нам будет гораздо легче».