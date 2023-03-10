Уимблдон еще не принял решение о допуске российских и белорусских игроков

Уимблдон до сих пор не принял решение об участии российских и белорусских игроков в этом году. По информации от организаторов, сейчас продолжаются переговоры с ключевыми заинтересованными сторонами.

В прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля. Ранее сообщалось, что в этом году российских и белорусских игроков допустят при условии подписания кодекса поведения.