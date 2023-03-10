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  4. Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Лига Европы
10 марта 2023, 14:06 | Обновлено 10 марта 2023, 14:39
1217
2

Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти

«Горнякам» в ответном матче предстоит решить непростую задачу

10 марта 2023, 14:06 | Обновлено 10 марта 2023, 14:39
1217
2
Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
Getty Images/Global Images Ukraine

За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 10. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».

Куда лучше выглядит статистика у «Фейеноорда». Нидерландцы ранее 17 раз подписывали в первой игре мировую на выезде. И только в трех случаях не смогли дома добиться нужного для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-7)

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

2000/01

КУ

1/16

Сельта Испания

0:0 (д)

0:1 (г)

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Брюгге Бельгия

1:1 (д)

1:1,

-

п. 1:4 (г)

2004/05

КУ

1/16

Шальке Германия

1:1 (д)

1:0 (г)

+

2006/07

КУ

1/16

Нанси Франция

1:1 (д)

1:0 (г)

+

2009/10

ЛЧ

КР3

Тимишоара Румыния

2:2 (д)

0:0 (г)

-

2012/13

ЛЧ

1/8

Боруссия Д Германия

2:2 (д)

0:3 (г)

-

2014/15

ЛЧ

1/8

Бавария Германия

0:0 (д)

0:7 (г)

-

2015/16

ЛЕ

1/16

Шальке Германия

0:0 (д)

3:0 (г)

+

2015/16

ЛЕ

1/2

Севилья Испания

2:2 (д)

1:3 (г)

-

2018/19

ЛЕ

1/16

Айнтрахт Фр Германия

2:2 (д)

1:4 (г)

-

«Фейеноорд» после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+14/-3)

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1969/70

КЧ

1/2

Легия Польша

0:0 (г)

2:0 (д)

+

1973/74

КУ

1/4

Рух Польша

1:1 (г)

3:1 (д)

+

1973/74

КУ

Финал

Тоттенхэм Англия

2:2 (г)

2:0 (д)

+

1976/77

КУ

1/16

Кайзерслаутерн ФРГ

2:2 (г)

5:0 (д)

+

1991/92

КК

1/16

Партизани Албания

0:0 (г)

1:0 (д)

+

1991/92

КК

1/8

Сьон Швейцария

0:0 (г)

0:0,

+

п. 5:3 (д)

1991/92

КК

1/2

Монако Франция

1:1 (г)

2:2 (д)

-

1994/95

КК

1/16

Жальгирис Литва

1:1 (г)

2:1 (д)

+

1995/96

КК

1/8

Эвертон Англия

0:0 (г)

1:0 (д)

+

1995/96

КК

1/4

Боруссия М Германия

2:2 (г)

1:0 (д)

+

1996/97

КУ

1/8

Тенерифе Испания

0:0 (г)

2:4 (д)

-

2001/02

КУ

1/8

Рейнджерс Шотландия

1:1 (г)

3:2 (д)

+

2001/02

КУ

1/4

ПСВ Нидерланды

1:1 (г)

1:1,

+

п. 5:4 (д)

2006/07

КУ

Р1

Локомотив Сф Болгария

2:2 (г)

0:0 (д)

+

2014/15

ЛЕ

КР4

Заря Украина

1:1 (г)

4:3 (д)

+

2014/15

ЛЕ

1/16

Рома Италия

1:1 (г)

1:2 (д)

-

2021/22

ЛК

КР2

Дрита Косово

0:0 (г)

3:2 (д)

-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Источник Sport.ua
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vitaha33
0:3, нема швидкості, нема білдапу, центр поля перейти не можуть
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+1
Alex86 1
Шансов конечно мало, но есть
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+1
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