Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти

За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 10. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».

Куда лучше выглядит статистика у «Фейеноорда». Нидерландцы ранее 17 раз подписывали в первой игре мировую на выезде. И только в трех случаях не смогли дома добиться нужного для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Шахтер» после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-7)

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 2000/01 КУ 1/16 Сельта Испания 0:0 (д) 0:1 (г) - 2002/03 ЛЧ КР3 Брюгге Бельгия 1:1 (д) 1:1, - п. 1:4 (г) 2004/05 КУ 1/16 Шальке Германия 1:1 (д) 1:0 (г) + 2006/07 КУ 1/16 Нанси Франция 1:1 (д) 1:0 (г) + 2009/10 ЛЧ КР3 Тимишоара Румыния 2:2 (д) 0:0 (г) - 2012/13 ЛЧ 1/8 Боруссия Д Германия 2:2 (д) 0:3 (г) - 2014/15 ЛЧ 1/8 Бавария Германия 0:0 (д) 0:7 (г) - 2015/16 ЛЕ 1/16 Шальке Германия 0:0 (д) 3:0 (г) + 2015/16 ЛЕ 1/2 Севилья Испания 2:2 (д) 1:3 (г) - 2018/19 ЛЕ 1/16 Айнтрахт Фр Германия 2:2 (д) 1:4 (г) -

«Фейеноорд» после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+14/-3)

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1969/70 КЧ 1/2 Легия Польша 0:0 (г) 2:0 (д) + 1973/74 КУ 1/4 Рух Польша 1:1 (г) 3:1 (д) + 1973/74 КУ Финал Тоттенхэм Англия 2:2 (г) 2:0 (д) + 1976/77 КУ 1/16 Кайзерслаутерн ФРГ 2:2 (г) 5:0 (д) + 1991/92 КК 1/16 Партизани Албания 0:0 (г) 1:0 (д) + 1991/92 КК 1/8 Сьон Швейцария 0:0 (г) 0:0, + п. 5:3 (д) 1991/92 КК 1/2 Монако Франция 1:1 (г) 2:2 (д) - 1994/95 КК 1/16 Жальгирис Литва 1:1 (г) 2:1 (д) + 1995/96 КК 1/8 Эвертон Англия 0:0 (г) 1:0 (д) + 1995/96 КК 1/4 Боруссия М Германия 2:2 (г) 1:0 (д) + 1996/97 КУ 1/8 Тенерифе Испания 0:0 (г) 2:4 (д) - 2001/02 КУ 1/8 Рейнджерс Шотландия 1:1 (г) 3:2 (д) + 2001/02 КУ 1/4 ПСВ Нидерланды 1:1 (г) 1:1, + п. 5:4 (д) 2006/07 КУ Р1 Локомотив Сф Болгария 2:2 (г) 0:0 (д) + 2014/15 ЛЕ КР4 Заря Украина 1:1 (г) 4:3 (д) + 2014/15 ЛЕ 1/16 Рома Италия 1:1 (г) 1:2 (д) - 2021/22 ЛК КР2 Дрита Косово 0:0 (г) 3:2 (д) -

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.