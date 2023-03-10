Шахтер проходил дальше после ничьей дома только в 3 случаях из 10-ти
«Горнякам» в ответном матче предстоит решить непростую задачу
За время выступления в еврокубках «Шахтер», сыграв вничью в первом матче плей-офф на своем поле, проходил в следующий раунд лишь в 3-х случаях из 10. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 горняки победили в гостях «Шальке», спустя два года в том же турнире и на той же стадии – «Нанси», а в 1/16-й Лиги Европы-2015/16 – вновь взяли верх над «Шальке».
Куда лучше выглядит статистика у «Фейеноорда». Нидерландцы ранее 17 раз подписывали в первой игре мировую на выезде. И только в трех случаях не смогли дома добиться нужного для себя результата.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Шахтер» после ничьей в первом матче плей-офф дома (+3/-7)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
2000/01
|
КУ
|
1/16
|
Сельта Испания
|
0:0 (д)
|
0:1 (г)
|
-
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге Бельгия
|
1:1 (д)
|
1:1,
|
-
|
|
|
|
|
|
п. 1:4 (г)
|
|
2004/05
|
КУ
|
1/16
|
Шальке Германия
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
+
|
2006/07
|
КУ
|
1/16
|
Нанси Франция
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
+
|
2009/10
|
ЛЧ
|
КР3
|
Тимишоара Румыния
|
2:2 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2012/13
|
ЛЧ
|
1/8
|
Боруссия Д Германия
|
2:2 (д)
|
0:3 (г)
|
-
|
2014/15
|
ЛЧ
|
1/8
|
Бавария Германия
|
0:0 (д)
|
0:7 (г)
|
-
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке Германия
|
0:0 (д)
|
3:0 (г)
|
+
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/2
|
Севилья Испания
|
2:2 (д)
|
1:3 (г)
|
-
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/16
|
Айнтрахт Фр Германия
|
2:2 (д)
|
1:4 (г)
|
-
«Фейеноорд» после ничьей в первом матче плей-офф в гостях (+14/-3)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1969/70
|
КЧ
|
1/2
|
Легия Польша
|
0:0 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
1973/74
|
КУ
|
1/4
|
Рух Польша
|
1:1 (г)
|
3:1 (д)
|
+
|
1973/74
|
КУ
|
Финал
|
Тоттенхэм Англия
|
2:2 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
1976/77
|
КУ
|
1/16
|
Кайзерслаутерн ФРГ
|
2:2 (г)
|
5:0 (д)
|
+
|
1991/92
|
КК
|
1/16
|
Партизани Албания
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
1991/92
|
КК
|
1/8
|
Сьон Швейцария
|
0:0 (г)
|
0:0,
|
+
|
|
|
|
|
|
п. 5:3 (д)
|
|
1991/92
|
КК
|
1/2
|
Монако Франция
|
1:1 (г)
|
2:2 (д)
|
-
|
1994/95
|
КК
|
1/16
|
Жальгирис Литва
|
1:1 (г)
|
2:1 (д)
|
+
|
1995/96
|
КК
|
1/8
|
Эвертон Англия
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
1995/96
|
КК
|
1/4
|
Боруссия М Германия
|
2:2 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
1996/97
|
КУ
|
1/8
|
Тенерифе Испания
|
0:0 (г)
|
2:4 (д)
|
-
|
2001/02
|
КУ
|
1/8
|
Рейнджерс Шотландия
|
1:1 (г)
|
3:2 (д)
|
+
|
2001/02
|
КУ
|
1/4
|
ПСВ Нидерланды
|
1:1 (г)
|
1:1,
|
+
|
|
|
|
|
|
п. 5:4 (д)
|
|
2006/07
|
КУ
|
Р1
|
Локомотив Сф Болгария
|
2:2 (г)
|
0:0 (д)
|
+
|
2014/15
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря Украина
|
1:1 (г)
|
4:3 (д)
|
+
|
2014/15
|
ЛЕ
|
1/16
|
Рома Италия
|
1:1 (г)
|
1:2 (д)
|
-
|
2021/22
|
ЛК
|
КР2
|
Дрита Косово
|
0:0 (г)
|
3:2 (д)
|
-
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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