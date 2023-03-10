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Лига Европы
10 марта 2023, 13:56 | Обновлено 10 марта 2023, 14:11
298
0

Шахтер сыграл вничью в Лиге Европы впервые с февраля 2020 года

Безничейная серия горняков составила 10 матчей

10 марта 2023, 13:56 | Обновлено 10 марта 2023, 14:11
298
0
Шахтер сыграл вничью в Лиге Европы впервые с февраля 2020 года
ФК Шахтер

«Шахтер», сыграв 1:1 с «Фейеноордом», прервал свою безничейную серию в Лиге Европы, которая составила 10 матчей (6 побед и 4 поражения). Последнюю мировую в этом турнире горняки подписали 27 февраля 2020 года - 3:3 в гостевом поединке с «Бенфикой» в 1/16 финала.

Среди украинских клубов более продолжительные серии без ничьих в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели только сам «Шахтер» (дважды), «Ворскла» и «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

18 (+10-8)

Шахтер

20.10.1976

Гонвед

3:0 (д)

23.11.2000

Сельта

0:0 (д)

12 (+7-5)

Ворскла

23.07.1997

Даугава

3:1 (г)

28.07.2011

Слайго Роверс

0:0 (д)

11 (+9-2)

Шахтер

05.05.2016

Севилья

1:3 (г)

14.02.2019

Айнтрахт Фр

2:2 (д)

11 (+8-3)

Днепр

22.08.2013

Нымме Калью

2:0 (д)

28.08.2014

Хайдук

0:0 (г)

10 (+7-3)

Динамо

18.09.2014

Риу Ави

3:0 (г)

16.04.2015

Фиорентина

1:1 (д)

10 (+6-4)

Шахтер

24.02.2005

Шальке

1:0 (г)

23.02.2006

Лилль

0:0 (д)

10 (+6-4)

Шахтер

12.03.2020

Вольфсбург

2:1 (г)

09.03.2023

Фейеноорд

1:1 (д)

9 (+8-1)

Металлист

27.11.2008

Галатасарай

1:0 (г)

20.08.2009

Штурм

1:1 (г)

9 (+5-4)

Днепр

03.10.1990

Хартс

1:3 (г)

20.09.2001

Фиорентина

0:0 (д)

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Источник Sport.ua
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