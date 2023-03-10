Шахтер сыграл вничью в Лиге Европы впервые с февраля 2020 года

«Шахтер», сыграв 1:1 с «Фейеноордом», прервал свою безничейную серию в Лиге Европы, которая составила 10 матчей (6 побед и 4 поражения). Последнюю мировую в этом турнире горняки подписали 27 февраля 2020 года - 3:3 в гостевом поединке с «Бенфикой» в 1/16 финала.

Среди украинских клубов более продолжительные серии без ничьих в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели только сам «Шахтер» (дважды), «Ворскла» и «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безничейные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)