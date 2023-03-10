Шахтер сыграл вничью в Лиге Европы впервые с февраля 2020 года
Безничейная серия горняков составила 10 матчей
«Шахтер», сыграв 1:1 с «Фейеноордом», прервал свою безничейную серию в Лиге Европы, которая составила 10 матчей (6 побед и 4 поражения). Последнюю мировую в этом турнире горняки подписали 27 февраля 2020 года - 3:3 в гостевом поединке с «Бенфикой» в 1/16 финала.
Среди украинских клубов более продолжительные серии без ничьих в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели только сам «Шахтер» (дважды), «Ворскла» и «Днепр».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безничейные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 (+10-8)
|
Шахтер
|
20.10.1976
|
Гонвед
|
3:0 (д)
|
23.11.2000
|
Сельта
|
0:0 (д)
|
12 (+7-5)
|
Ворскла
|
23.07.1997
|
Даугава
|
3:1 (г)
|
28.07.2011
|
Слайго Роверс
|
0:0 (д)
|
11 (+9-2)
|
Шахтер
|
05.05.2016
|
Севилья
|
1:3 (г)
|
14.02.2019
|
Айнтрахт Фр
|
2:2 (д)
|
11 (+8-3)
|
Днепр
|
22.08.2013
|
Нымме Калью
|
2:0 (д)
|
28.08.2014
|
Хайдук
|
0:0 (г)
|
10 (+7-3)
|
Динамо
|
18.09.2014
|
Риу Ави
|
3:0 (г)
|
16.04.2015
|
Фиорентина
|
1:1 (д)
|
10 (+6-4)
|
Шахтер
|
24.02.2005
|
Шальке
|
1:0 (г)
|
23.02.2006
|
Лилль
|
0:0 (д)
|
10 (+6-4)
|
Шахтер
|
12.03.2020
|
Вольфсбург
|
2:1 (г)
|
09.03.2023
|
Фейеноорд
|
1:1 (д)
|
9 (+8-1)
|
Металлист
|
27.11.2008
|
Галатасарай
|
1:0 (г)
|
20.08.2009
|
Штурм
|
1:1 (г)
|
9 (+5-4)
|
Днепр
|
03.10.1990
|
Хартс
|
1:3 (г)
|
20.09.2001
|
Фиорентина
|
0:0 (д)
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