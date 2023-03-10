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Лига Европы
10 марта 2023, 13:49 | Обновлено 10 марта 2023, 14:12
247
0

Украинцы забили 60-й мяч нидерландцам в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Ярослав Ракицкий

10 марта 2023, 13:49 | Обновлено 10 марта 2023, 14:12
247
0
Украинцы забили 60-й мяч нидерландцам в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый на 79-й минуте Ярославом Ракицким в ворота «Фейеноорда» (1:1), стал 60-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с нидерландцами. 28 раз наши команды отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Лиге чемпионов, 9 – в Кубке кубков, 2 – в Кубке Интертото и 1 – в Лиге конференций. Посильную лепту в юбилей внесли игроки 8 украинских клубов. 28 мячей забило «оранжевым» «Динамо», 12 – «Днепр», 9 – «Шахтер», 5 – «Заря», по 2 – «Ворскла» и «Металлист», по 1 – «Днепр-1» и «Черноморец».

К слову, гол Ракицкого стал юбилейным и для «Шахтера» 90-м в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с нидерландцами в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

09.04.1975

КК

1/2

Виктор КОЛОТОВ

Динамо

ПСВ

17' (1:0)

3:0 (д)

10-й

23.10.1985

КУ

1/16

Олег ПРОТАСОВ

Днепр

ПСВ

17' (1:0)

2:2 (г)

20-й

13.09.2000

ЛЧ

ГТ

Максим ШАЦКИХ

Динамо

ПСВ

6’ (1:0)

1:2 (г)

30-й

21.10.2010

ЛЕ

ГТ

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

АЗ

16’ (1:0)

2:1 (г)

40-й

20.09.2012

ЛЕ

ГТ

Атиба ХАТЧИНСОН*

Днепр

ПСВ

58’ (2:0)

2:0 (д)

50-й

03.01.2016

ЛЕ

ГТ

РАФАЭЛ ФОРСТЕР

Заря

Фейеноорд

44’ (1:1)

1:1 (д)

60-й

09.03.2023

ЛЕ

1/8

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

Фейеноорд

79' (1:0)

1:1 (д)

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.

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Источник Sport.ua
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