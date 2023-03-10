Украинцы забили 60-й мяч нидерландцам в еврокубках
Автором юбилейного гола стал Ярослав Ракицкий
Мяч, забитый на 79-й минуте Ярославом Ракицким в ворота «Фейеноорда» (1:1), стал 60-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с нидерландцами. 28 раз наши команды отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Лиге чемпионов, 9 – в Кубке кубков, 2 – в Кубке Интертото и 1 – в Лиге конференций. Посильную лепту в юбилей внесли игроки 8 украинских клубов. 28 мячей забило «оранжевым» «Динамо», 12 – «Днепр», 9 – «Шахтер», 5 – «Заря», по 2 – «Ворскла» и «Металлист», по 1 – «Днепр-1» и «Черноморец».
К слову, гол Ракицкого стал юбилейным и для «Шахтера» 90-м в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с нидерландцами в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
09.04.1975
|
КК
|
1/2
|
Виктор КОЛОТОВ
|
Динамо
|
ПСВ
|
17' (1:0)
|
3:0 (д)
|
10-й
|
23.10.1985
|
КУ
|
1/16
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Днепр
|
ПСВ
|
17' (1:0)
|
2:2 (г)
|
20-й
|
13.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
ПСВ
|
6’ (1:0)
|
1:2 (г)
|
30-й
|
21.10.2010
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
АЗ
|
16’ (1:0)
|
2:1 (г)
|
40-й
|
20.09.2012
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Атиба ХАТЧИНСОН*
|
Днепр
|
ПСВ
|
58’ (2:0)
|
2:0 (д)
|
50-й
|
03.01.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
РАФАЭЛ ФОРСТЕР
|
Заря
|
Фейеноорд
|
44’ (1:1)
|
1:1 (д)
|
60-й
|
09.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
Фейеноорд
|
79' (1:0)
|
1:1 (д)
* автогол.
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.
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