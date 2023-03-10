Украинцы забили 60-й мяч нидерландцам в еврокубках

Мяч, забитый на 79-й минуте Ярославом Ракицким в ворота «Фейеноорда» (1:1), стал 60-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с нидерландцами. 28 раз наши команды отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Лиге чемпионов, 9 – в Кубке кубков, 2 – в Кубке Интертото и 1 – в Лиге конференций. Посильную лепту в юбилей внесли игроки 8 украинских клубов. 28 мячей забило «оранжевым» «Динамо», 12 – «Днепр», 9 – «Шахтер», 5 – «Заря», по 2 – «Ворскла» и «Металлист», по 1 – «Днепр-1» и «Черноморец».

К слову, гол Ракицкого стал юбилейным и для «Шахтера» 90-м в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с нидерландцами в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Соперник Минута Счет 1-й 09.04.1975 КК 1/2 Виктор КОЛОТОВ Динамо ПСВ 17' (1:0) 3:0 (д) 10-й 23.10.1985 КУ 1/16 Олег ПРОТАСОВ Днепр ПСВ 17' (1:0) 2:2 (г) 20-й 13.09.2000 ЛЧ ГТ Максим ШАЦКИХ Динамо ПСВ 6’ (1:0) 1:2 (г) 30-й 21.10.2010 ЛЕ ГТ Артем МИЛЕВСКИЙ Динамо АЗ 16’ (1:0) 2:1 (г) 40-й 20.09.2012 ЛЕ ГТ Атиба ХАТЧИНСОН* Днепр ПСВ 58’ (2:0) 2:0 (д) 50-й 03.01.2016 ЛЕ ГТ РАФАЭЛ ФОРСТЕР Заря Фейеноорд 44’ (1:1) 1:1 (д) 60-й 09.03.2023 ЛЕ 1/8 Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер Фейеноорд 79' (1:0) 1:1 (д)

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.