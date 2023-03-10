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Лига Европы
10 марта 2023, 13:11 | Обновлено 10 марта 2023, 13:17
408
0

Тарас Степаненко сравнялся с Разваном Рацем

33-летний капитан горняков провел 90-й матч в еврокубках

10 марта 2023, 13:11 | Обновлено 10 марта 2023, 13:17
408
0
Тарас Степаненко сравнялся с Разваном Рацем
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч с «Фейеноордом» (1:1) стал 90-м в еврокубковой карьере Тараса Степаненко. С этим показателем 33-летний капитан горняков делит теперь 7-ю строчку в списке топ-гвардейцев украинских клубов с румынским экс-одноклубником Разваном Рацем. 64 встречи Степаненко отыграл в Лиге чемпионов и 26 - в Лиге Европы. 32 раза выпускал Тараса на поле Мирча Луческу, 25 – Паулу Фонсека, 16 – Луиш Каштру, 9 – Игор Йовичевич и 8 – Роберто Де Дзерби.

К слову, юбилейной игра с «Фейеноордом» оказалась и для Ивана Петряка, который провел 150-й матч в украинской карьере (ЧУ – 113, КУ – 12, ЕК – 20, СУ – 5).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

2.

Дарио СРНА

Шахтер

137

86

50

1

3.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

132

87

44

1

4.

ТАЙСОН

Металлист (25)

105

49

56

-

Шахтер (80)

5.

Олег ГУСЕВ

Динамо

98

56

42

-

6.

МАРЛОС

Металлист (18)

96

52

44

-

Шахтер (78)

7.

Разван РАЦ

Шахтер

90

57

32

1

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

90

64

26

-

9.

Денис ГАРМАШ

Динамо

88

44

44

-

10.

Александр КУЧЕР

Шахтер

84

54

29

1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.

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Источник Sport.ua
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