Тарас Степаненко сравнялся с Разваном Рацем
33-летний капитан горняков провел 90-й матч в еврокубках
Матч с «Фейеноордом» (1:1) стал 90-м в еврокубковой карьере Тараса Степаненко. С этим показателем 33-летний капитан горняков делит теперь 7-ю строчку в списке топ-гвардейцев украинских клубов с румынским экс-одноклубником Разваном Рацем. 64 встречи Степаненко отыграл в Лиге чемпионов и 26 - в Лиге Европы. 32 раза выпускал Тараса на поле Мирча Луческу, 25 – Паулу Фонсека, 16 – Луиш Каштру, 9 – Игор Йовичевич и 8 – Роберто Де Дзерби.
К слову, юбилейной игра с «Фейеноордом» оказалась и для Ивана Петряка, который провел 150-й матч в украинской карьере (ЧУ – 113, КУ – 12, ЕК – 20, СУ – 5).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
137
|
86
|
50
|
1
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
132
|
87
|
44
|
1
|
4.
|
ТАЙСОН
|
Металлист (25)
|
105
|
49
|
56
|
-
|
|
|
Шахтер (80)
|
|
|
|
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
98
|
56
|
42
|
-
|
6.
|
МАРЛОС
|
Металлист (18)
|
96
|
52
|
44
|
-
|
|
|
Шахтер (78)
|
|
|
|
|
7.
|
Разван РАЦ
|
Шахтер
|
90
|
57
|
32
|
1
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
90
|
64
|
26
|
-
|
9.
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
88
|
44
|
44
|
-
|
10.
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
84
|
54
|
29
|
1
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.
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