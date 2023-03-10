Тарас Степаненко сравнялся с Разваном Рацем

Матч с «Фейеноордом» (1:1) стал 90-м в еврокубковой карьере Тараса Степаненко. С этим показателем 33-летний капитан горняков делит теперь 7-ю строчку в списке топ-гвардейцев украинских клубов с румынским экс-одноклубником Разваном Рацем. 64 встречи Степаненко отыграл в Лиге чемпионов и 26 - в Лиге Европы. 32 раза выпускал Тараса на поле Мирча Луческу, 25 – Паулу Фонсека, 16 – Луиш Каштру, 9 – Игор Йовичевич и 8 – Роберто Де Дзерби.

К слову, юбилейной игра с «Фейеноордом» оказалась и для Ивана Петряка, который провел 150-й матч в украинской карьере (ЧУ – 113, КУ – 12, ЕК – 20, СУ – 5).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок Клубы Всего ЛЧ ЛЕ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 143 109 34 - 2. Дарио СРНА Шахтер 137 86 50 1 3. Андрей ПЯТОВ Шахтер 132 87 44 1 4. ТАЙСОН Металлист (25) 105 49 56 - Шахтер (80) 5. Олег ГУСЕВ Динамо 98 56 42 - 6. МАРЛОС Металлист (18) 96 52 44 - Шахтер (78) 7. Разван РАЦ Шахтер 90 57 32 1 Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 90 64 26 - 9. Денис ГАРМАШ Динамо 88 44 44 - 10. Александр КУЧЕР Шахтер 84 54 29 1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.