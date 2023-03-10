Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, и вопрос будущего 35-летнего аргентинца остается открытым. По информации журналиста Гильема Балаге, принципиальное соглашение по новому контракту между сторонами уже есть, но Месси поставит свою подпись только при одном условии.

Форвард хочет, чтобы «ПСЖ» развивался и оставался на топ-уровне. Опасения Месси связаны с проблемами «ПСЖ» с финансовым фейр-плей и тем, что катарские владельцы могут потерять интерес к клубу после проведения ЧМ-2022.

Напомним, в среду «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии».