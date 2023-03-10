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  4. Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
Франция
10 марта 2023, 12:49 |
2540
1

Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии

Аргентинец хочет, чтобы клуб оставался на топ-уровне

10 марта 2023, 12:49 |
2540
1
Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, и вопрос будущего 35-летнего аргентинца остается открытым. По информации журналиста Гильема Балаге, принципиальное соглашение по новому контракту между сторонами уже есть, но Месси поставит свою подпись только при одном условии.

Форвард хочет, чтобы «ПСЖ» развивался и оставался на топ-уровне. Опасения Месси связаны с проблемами «ПСЖ» с финансовым фейр-плей и тем, что катарские владельцы могут потерять интерес к клубу после проведения ЧМ-2022.

Напомним, в среду «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии».

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Источник BBC
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Комментарии 1
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Fred14
Дорогущий проект скоро схлопнется ..Убабахкали море денег и все без толку .Шейхам уже это надоело 
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