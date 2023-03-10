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  4. Себастьян ШИМАНЬСКИ: «1:1 с Шахтером – не так и плохо»
Лига Европы
10 марта 2023, 12:28 |
427
0

Себастьян ШИМАНЬСКИ: «1:1 с Шахтером – не так и плохо»

Хавбек «Фейенорда» – о матче против «Шахтера»

10 марта 2023, 12:28 |
427
0
Себастьян ШИМАНЬСКИ: «1:1 с Шахтером – не так и плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Фейенорда» Себастьян Шиманьски прокомментировал ничью 1:1 с «Шахтером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Да, для меня это была домашняя игра, а не выездная, ведь я вырос здесь, в варшавской «Легии». И мне понравилась сегодняшняя атмосфера. Мы создали больше моментов, но пропустили первыми, так что в итоге 1:1 – это не так уж и плохо.

Теперь мы будем играть дома, и это даст нам преимущество. Нам нужно будет выложиться по максимуму, чтобы пройти дальше, поскольку «Шахтер» – действительно очень хорошая и амбициозная команда.

Моя сегодняшняя игра? Я никогда не анализирую это публично. Я оставляю это другим».

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Себастьян Шиманьски Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд Лига Европы
Источник УЕФА
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