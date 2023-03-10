БЕСКОРОВАЙНИЙ: «Главное, чтобы Кривбасс получал результат в каждом матче»
Защитник «Кривбасса» – о предстоящей игре с «Шахтером»
Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескорованый рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтером», который состоится в воскресенье, 12 марта.
Напомним, ранее стало известно, что изменено время начало игры «Кривбасс» – «Шахтер».
– Подготовка к «Шахтеру» идет полным ходом. Разбираем соперника, анализируем его слабые и сильные стороны. Будем играть в футбол, который хочет видеть тренер.
– Как оценишь свой дебют за «Кривбасс» во встрече с «Колосом»?
– Для меня главное, что команда победила. Очень важно выиграть в первом матче второго круга. Что касается меня, то мои действия должны оценивать тренеры, болельщики. Буду стараться, чтобы все видели мой прогресс, и я мог помогать команде.
– Защитник соперника Бондарь – капитан той сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира, в которой ты тоже играл. Поддерживаете ли сейчас связь с ним?
– Давно не имел с ним связи. В последний раз общался с другим чемпионом мира U-20, игроком «Шахтера» Кащуком, который переехал играть в Азербайджан. В целом, с ребятами в хороших отношениях. Но пока каждый сконцентрирован на задачах своего клуба.
– В первом матче ты отыграл в центре защиты в паре с опытным Вернидубом.
– Да, с Виталием мы играли на сборах, поэтому неплохо чувствуем и можем подстраховать друг друга. Счастлив, что имею в паре опытного партнера, здорово помогающего. Главное, чтобы «Кривбасс» получал необходимый результат в каждом матче, и у нас было хорошее взаимодействие на поле.
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