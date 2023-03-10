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Англия
10 марта 2023, 11:36 | Обновлено 10 марта 2023, 11:41
242
0

Маркус неудержимый. Рэшфорд в этом сезоне перекрыл результат 2-х предыдущих

Нападающий «Манчестер Юнайтед» демонстрирует отличную результативность

10 марта 2023, 11:36 | Обновлено 10 марта 2023, 11:41
242
0
Маркус неудержимый. Рэшфорд в этом сезоне перекрыл результат 2-х предыдущих
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В четверг, 9 марта, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» (4:1) стал автором одного гола. Он на 6-й минуте встречи отметился первым голом своей команды.

Теперь на счету у Рэшфорда в нынешнем сезоне 26 голов в 41-м поединке. Также Маркус сделал 7 ассистов.

Текущий показатель результативности Маркуса Рэшфорда повторил его показатели в двух предыдущих сезонах вместе взятые. В сезоне-2021/2022 он забил 5 голов в 32-х матчах, а в кампании-2020/2021 стал автором 21 гола, проведя 57 игр.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Лига Европы Английская Премьер-лига
Источник ESPN
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