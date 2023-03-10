Маркус неудержимый. Рэшфорд в этом сезоне перекрыл результат 2-х предыдущих

В четверг, 9 марта, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» (4:1) стал автором одного гола. Он на 6-й минуте встречи отметился первым голом своей команды.

Теперь на счету у Рэшфорда в нынешнем сезоне 26 голов в 41-м поединке. Также Маркус сделал 7 ассистов.

Текущий показатель результативности Маркуса Рэшфорда повторил его показатели в двух предыдущих сезонах вместе взятые. В сезоне-2021/2022 он забил 5 голов в 32-х матчах, а в кампании-2020/2021 стал автором 21 гола, проведя 57 игр.