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  4. Анхель ДИ МАРИЯ: «Постараемся выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
Лига Европы
10 марта 2023, 08:14 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
393
0

Анхель ДИ МАРИЯ: «Постараемся выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»

Аргентинец – о задачах туринского «Ювентуса»

10 марта 2023, 08:14 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
393
0
Анхель ДИ МАРИЯ: «Постараемся выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом» (1:0), в котором он стал автором победного гола.

«У меня были легкие болевые ощущения, но это обычная усталость после стольких матчей. Сегодня было важно поработать усердно и победить. Я рад, что помог команде и надеюсь продолжить это делать.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть Лигу Европы. Это одна из наших целей, как и Кубок Италии. Мы постараемся выиграть оба трофея», – заявил Ди Мария.

Анхель Ди Мария в пяти последних матчах «старой синьоры» стал автором пяти голов.

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Анхель Ди Мария Ювентус Лига Европы Фрайбург
Источник Sky Sport Italia
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