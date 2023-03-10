Анхель ДИ МАРИЯ: «Постараемся выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом» (1:0), в котором он стал автором победного гола.

«У меня были легкие болевые ощущения, но это обычная усталость после стольких матчей. Сегодня было важно поработать усердно и победить. Я рад, что помог команде и надеюсь продолжить это делать.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть Лигу Европы. Это одна из наших целей, как и Кубок Италии. Мы постараемся выиграть оба трофея», – заявил Ди Мария.

Анхель Ди Мария в пяти последних матчах «старой синьоры» стал автором пяти голов.