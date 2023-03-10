Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Фейеноорда: «Не думаю, что результат закономерен»
Лига Европы
10 марта 2023, 07:36 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
1643
0

Хавбек Фейеноорда: «Не думаю, что результат закономерен»

Матс Виффер – об игре с донецким «Шахтером»

10 марта 2023, 07:36 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
1643
0
Хавбек Фейеноорда: «Не думаю, что результат закономерен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Виффер

Полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер поделился эмоциями от первого поединка 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером», который завершился вничью 1:1.

«Я не думаю, что результат закономерен. Мы играли хорошо, а соперник ничего не создавал всю игру. Он действовал без ударов по нашим воротам. У нас стандартные ситуации часто становят проблемой, так случилось и на этот раз. Это не нормально.

Что случилось при голе в наши ворота? Этот мяч летел очень низко, а парень из «Шахтера» просто упал под него - мяч приземлился ему на спину и затем залетел в наши ворота. Этого не должно было случиться, потому что мы втроем стояли вокруг него.

К счастью, Эзе сделал счет 1:1, но я думаю, что мы заслуживали большего. На следующей неделе мы будем другой командой и покажем другую игру. Если мы реализуем свои моменты, то у нас будут хорошие шансы пройти дальше», - заявил Виффер.

По теме:
Гранит ДЖАКА: «Надеюсь, нам удастся завершить дело в Лондоне»
Анхель ДИ МАРИЯ: «Постараемся выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
Без чудо-гола Ракицкого. Названы номинанты на гол недели в Лиге Европы
Лига Европы Шахтер - Фейеноорд Фейеноорд Матс Виффер Шахтер Донецк
Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг
Футбол | 10 марта 2023, 03:21 0
Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг
Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг

Лучшим игроком поединка признан Букайо Сака

WhoScored: Ракицкий – лучший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом
Футбол | 10 марта 2023, 04:40 1
WhoScored: Ракицкий – лучший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом
WhoScored: Ракицкий – лучший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом

Авторитетный портал выставил оценки участникам поединка Лиги Европы

ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Футбол | 09.03.2023, 23:43
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.03.2023, 00:12
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Футбол | 09.03.2023, 20:23
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
08.03.2023, 13:05 16
Бокс
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
08.03.2023, 16:15 7
Бокс
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
09.03.2023, 23:54 62
Футбол
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
09.03.2023, 10:12 30
Футбол
Украина сыграла вничью с Нидерландами в основном раунде квалификации ЧМ
Украина сыграла вничью с Нидерландами в основном раунде квалификации ЧМ
08.03.2023, 22:38 5
Футзал
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
08.03.2023, 11:40 24
Футбол
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
08.03.2023, 08:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности