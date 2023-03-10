Хавбек Фейеноорда: «Не думаю, что результат закономерен»

Полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер поделился эмоциями от первого поединка 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером», который завершился вничью 1:1.

«Я не думаю, что результат закономерен. Мы играли хорошо, а соперник ничего не создавал всю игру. Он действовал без ударов по нашим воротам. У нас стандартные ситуации часто становят проблемой, так случилось и на этот раз. Это не нормально.

Что случилось при голе в наши ворота? Этот мяч летел очень низко, а парень из «Шахтера» просто упал под него - мяч приземлился ему на спину и затем залетел в наши ворота. Этого не должно было случиться, потому что мы втроем стояли вокруг него.

К счастью, Эзе сделал счет 1:1, но я думаю, что мы заслуживали большего. На следующей неделе мы будем другой командой и покажем другую игру. Если мы реализуем свои моменты, то у нас будут хорошие шансы пройти дальше», - заявил Виффер.