WhoScored: Ракицкий – лучший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счетом 1:1.

Лучшим футболистом поединка, по версии авторитетного портала WhoScored, стал центральный защитник «горняков» Ярослав Ракицкий, отличившийся забитым мячом.

Самый низкий балл среди игроков стартового состава «Шахтера» у форварда Лассины Траоре.

Ответная встреча состоится 16 марта в Роттердаме.