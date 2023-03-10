Лига Европы10 марта 2023, 04:40 |
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WhoScored: Ракицкий – лучший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом
Авторитетный портал выставил оценки участникам поединка Лиги Европы
10 марта 2023, 04:40 |
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счетом 1:1.
Лучшим футболистом поединка, по версии авторитетного портала WhoScored, стал центральный защитник «горняков» Ярослав Ракицкий, отличившийся забитым мячом.
Самый низкий балл среди игроков стартового состава «Шахтера» у форварда Лассины Траоре.
Ответная встреча состоится 16 марта в Роттердаме.
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