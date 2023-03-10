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Лига Европы
10 марта 2023, 04:40 |
68
0

WhoScored: Ракицкий – лучший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом

Авторитетный портал выставил оценки участникам поединка Лиги Европы

10 марта 2023, 04:40 |
68
0
WhoScored: Ракицкий – лучший игрок Шахтера в матче с Фейеноордом
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счетом 1:1.

Лучшим футболистом поединка, по версии авторитетного портала WhoScored, стал центральный защитник «горняков» Ярослав Ракицкий, отличившийся забитым мячом.

Самый низкий балл среди игроков стартового состава «Шахтера» у форварда Лассины Траоре.

Ответная встреча состоится 16 марта в Роттердаме.

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WhoScored Ярослав Ракицкий Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд
Источник WhoScored
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