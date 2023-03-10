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Лига Европы
10 марта 2023, 04:20 |
92
0

Тренер Фейеноорда: «Всегда лучше сыграть вничью и не уступить»

Арне Слот – об исходе первого матча с «Шахтером»

10 марта 2023, 04:20 |
92
0
Тренер Фейеноорда: «Всегда лучше сыграть вничью и не уступить»
ФК Шахтер Донецк. Арне Слот

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот ответил на вопросы журналистов после ничьей с донецким «Шахтером» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

– Как расцениваете ничейный результат?
– Это разочаровывает. Я был немного удивлен, увидев, что мы демонстрируем такое доминирование. В перерыве сделал команде комплимент за это, но сказал, что они должны вознаградить себя за свое доминирование. Во втором тайме создали несколько отличных моментов для того, чтобы забить. И мы ничем не уступили. Думаю, причиной того, что «Шахтер» выглядел не очень хорошо, была наша игра. Единственное, что мог сделать «Шахтер», это защитить собственные ворота. И нужно было не забывать об их контратаках, которые нам удалось нейтрализовать в совершенстве. Но не впервые в этом сезоне нашему сопернику удается забить, нанеся один удар по воротам. Мы сделали почти все хорошо, за исключением одного крошечного момента.

– В ответном матче в Роттердаме планируете завершить то, что начали?
– Вы никогда не знаете, как будет выглядеть матч на следующей неделе. Вот почему мы испытываем такое разочарование. Никогда не знаешь, сколь важной здесь могла быть победа. Но всегда лучше сыграть вничью и не уступить.

– В матче забил вышедший на замену футболист – Эcекьель Бульяуде. Что скажете о нем?
– Он действительно хорошо вышел на замену. Так же и Пайшан. Это еще одно подтверждение того, что наши резервисты могут решать судьбу матча в нужное время.

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Арне Слот Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд
Источник ФК Шахтер Донецк
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