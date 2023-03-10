Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал» в Португалии сыграли вничью со счетом 2:2.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе, отыграл 63 минуты и получил желтую карточку, вследствие чего был заменен.

Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко среднюю оценку 7,0 балла.

Лучшим футболистом поединка признан 21-летний форвард «канониров» Букайо Сака.