Лига Европы10 марта 2023, 03:21 | Обновлено 10 марта 2023, 03:44
137
0
Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг
Лучшим игроком поединка признан Букайо Сака
10 марта 2023, 03:21 | Обновлено 10 марта 2023, 03:44
137
0
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал» в Португалии сыграли вничью со счетом 2:2.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на матч в стартовом составе, отыграл 63 минуты и получил желтую карточку, вследствие чего был заменен.
Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко среднюю оценку 7,0 балла.
Лучшим футболистом поединка признан 21-летний форвард «канониров» Букайо Сака.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2023, 10:12 30
У «горняков» немного шансов на победу в турнире
Бокс | 09 марта 2023, 20:45 4
Промоутер Энтони Джошуа высказал все, что думает о Тайсоне
Футбол | 09.03.2023, 20:47
Футбол | 10.03.2023, 02:42
Футбол | 09.03.2023, 13:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
08.03.2023, 15:13 1
09.03.2023, 21:41
08.03.2023, 15:48 7
08.03.2023, 15:05 12
09.03.2023, 21:25 1
08.03.2023, 19:27 4