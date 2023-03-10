Тарас СТЕПАНЕНКО: «В целом результат не так уж плох»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Конечно, если ты пропускаешь гол на последних минутах, ты всегда чувствуешь немного разочарования. И да, это напомнило мне нашу игру против «Реала» в Лиге чемпионов, когда они сравняли счет в добавленное время. Но в целом результат не так уж плох. Не забывайте, что сегодня мы играли без некоторых важных игроков.

Конечно, ответный матч будет очень трудным, но главным образом потому, что «Фейеноорд» — очень хорошая команда. Не потому, что для нас это будет выездная игра. Скажем откровенно, все наши игры – выездные. Мы чувствуем большую поддержку в Польше, это очевидно, но на поле мы всегда играем на выезде», – сказал Степаненко.