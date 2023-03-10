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  4. Марьян ШВЕД: «Команда в раздевалке разочарована»
Лига Европы
10 марта 2023, 01:45 | Обновлено 10 марта 2023, 02:45
287
0

Марьян ШВЕД: «Команда в раздевалке разочарована»

Вингер «Шахтера» – об упущенной победе над «Фейеноордом»

10 марта 2023, 01:45 | Обновлено 10 марта 2023, 02:45
287
0
Марьян ШВЕД: «Команда в раздевалке разочарована»
ФК Шахтер Донецк. Марьян Швед

Полузащитник «Шахтера» Марьян Швед в интервью на MEGOGO прокомментировал ничью с нидерландским «Фейеноордом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

– Ничья 1:1 – это хорошо?
– Даже счет 0:0 при такой игре был бы неплохим результатом. Но мы выигрывали, и команда в раздевалке разочарована, потому 1:1 – это не очень хорошо. Хотя все будет разрешаться в Роттердаме, увидим, как будет.

– Фланговые игроки «Шахтера» были без поддержки. Это повлияло на то, что команде было тяжело в атаке?
– Да, конечно, ведь два основных фланговых защитника пропускали эту игру. С «Ренном» Конопля заработал пенальти, Богдан Михайличенко тоже слева очень неплохо смотрится. Без них было тяжело, и это было заметно. Но в следующем матче они уже будут с командой, потому надеюсь на положительный результат.

– Главным тактическим изменением на ответный матч будет возвращение в состав основных защитников?
– Это будет одним из наших усилий. Но если каждый добавит, то будем лучше выглядеть и сражаться за выход в 1/4 финала Лиги Европы.

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Марьян Швед Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд Шахтер Донецк Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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