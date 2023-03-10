Маркус РЭШФОРД: «Победа над Бетисом – шаг в верном направлении»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу 4:1 над «Бетисом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Всегда важно выиграть следующий матч после поражения – это единственный способ отмотать назад и продолжить в том же ключе, что и до игры с «Ливерпулем».

Мы всегда стараемся начать быстро, и гол этому способствует. Думаю, в первом тайме они хорошо защищали ворота, но во втором тайме, как и следовало ожидать при счете 1:1, они открылись. Мы хорошо начали оба тайма, и да, важно стараться забивать голы, в этом разница.

Это шаг назад в правильном направлении. Нельзя придавать слишком много значения воскресенью, потому что оно прошло, и мы не можем ничего исправить. Важно двигаться вперед».