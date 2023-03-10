Есть два варианта. ПСЖ ищет нового топ-форварда

«ПСЖ» уже сейчас работает над усилением атаки на летнее трансферное окно. По информации французских СМИ, руководство парижан рассматривает два варианта.

Первый – это форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Несколько дней назад представители «ПСЖ» уже встречались с агентом нигерийского форварда в Неаполе. Осимхеном также интересуется «Челси».

Другой вариант – форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего португальца 23 гола и 9 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.