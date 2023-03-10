Франция10 марта 2023, 00:37 |
626
1
Есть два варианта. ПСЖ ищет нового топ-форварда
Парижане выбирают между Осимхеном и Рамушем
10 марта 2023, 00:37 |
626
1
«ПСЖ» уже сейчас работает над усилением атаки на летнее трансферное окно. По информации французских СМИ, руководство парижан рассматривает два варианта.
Первый – это форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Несколько дней назад представители «ПСЖ» уже встречались с агентом нигерийского форварда в Неаполе. Осимхеном также интересуется «Челси».
Другой вариант – форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего португальца 23 гола и 9 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2023, 23:43 9
Донецкий клуб вышел вперед на 79-й минуте матча Лиги Европы
Бокс | 09 марта 2023, 21:41 0
У боксеров вне ринга совсем другие отношения
Футбол | 09.03.2023, 18:11
Футбол | 10.03.2023, 00:19
Биатлон | 09.03.2023, 14:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Мізки хай свої найдуть.Якщо з такими гравцями не можуть виконати завдання то це діагноз
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
08.03.2023, 11:40 24
09.03.2023, 06:17 17
09.03.2023, 20:45 4
08.03.2023, 16:15 7
08.03.2023, 08:05 1
08.03.2023, 10:35 22
08.03.2023, 00:09 100