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  4. Есть два варианта. ПСЖ ищет нового топ-форварда
Франция
10 марта 2023, 00:37 |
626
1

Есть два варианта. ПСЖ ищет нового топ-форварда

Парижане выбирают между Осимхеном и Рамушем

10 марта 2023, 00:37 |
626
1
Есть два варианта. ПСЖ ищет нового топ-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«ПСЖ» уже сейчас работает над усилением атаки на летнее трансферное окно. По информации французских СМИ, руководство парижан рассматривает два варианта.

Первый – это форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Несколько дней назад представители «ПСЖ» уже встречались с агентом нигерийского форварда в Неаполе. Осимхеном также интересуется «Челси».

Другой вариант – форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего португальца 23 гола и 9 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

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ПСЖ Виктор Осимхен Гонсалу Рамуш трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Наполи Бенфика
Источник Get French Football News
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BekXan
Мізки хай свої найдуть.Якщо з такими гравцями не можуть виконати завдання то це діагноз
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