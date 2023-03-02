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Англия
02 марта 2023, 23:29 |
1359
5

Еще один супертрансфер? Челси нацелился на лидера Наполи

Виктор Осимхен может перейти в команду Михаила Мудрика

02 марта 2023, 23:29 |
1359
5
Еще один супертрансфер? Челси нацелился на лидера Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Челси» планирует во время летнего трансферного окна совершить еще один громкий трансфер. Речь идет о форварда «Наполи» Викторе Осимхене.

Итальянский клуб требует за своего игрока 120 – 130 миллионов евро. Владелец «Челси» Тодд Боули готов предложить Осимхену зарплату в размере 9 миллионов евро – это ровно в два раза больше, чем зарабатывает 24-летний нигериец сейчас в «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 21 гол и 4 ассиста в 25 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Челси Виктор Осимхен Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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Комментарии 5
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Gargantua
при всех трансферах у них нет форварда и опорника.
конечно может выздороветь Канте, но наберет ли он форму это еще вопрос.
плюс они хотят продать Кулибали пока он еще не совсем старенький и купить Гвардиола
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+1
Mike000000
Ну Осимхен для них самое то,им как раз цф и нужен,а не вингеры
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+1
avk2307
Глупость сделают если они еще и за него 100 + заплатят
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+1
Злий Глобинець
Якщо "челсюків"хто і виручить, то це не Осімхен, а Хвіча. Він і сам забиває багато, але головне що робить на полі - створює гольові моменти для форвардів. Чого Челсі зараз дуже не вистачає.
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-1
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