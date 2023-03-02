Еще один супертрансфер? Челси нацелился на лидера Наполи
Виктор Осимхен может перейти в команду Михаила Мудрика
«Челси» планирует во время летнего трансферного окна совершить еще один громкий трансфер. Речь идет о форварда «Наполи» Викторе Осимхене.
Итальянский клуб требует за своего игрока 120 – 130 миллионов евро. Владелец «Челси» Тодд Боули готов предложить Осимхену зарплату в размере 9 миллионов евро – это ровно в два раза больше, чем зарабатывает 24-летний нигериец сейчас в «Наполи».
В нынешнем сезоне на счету Осимхена 21 гол и 4 ассиста в 25 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру
Президент «Ингульца» рассказал, почему не стал футболистом
конечно может выздороветь Канте, но наберет ли он форму это еще вопрос.
плюс они хотят продать Кулибали пока он еще не совсем старенький и купить Гвардиола