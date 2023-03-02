Еще один супертрансфер? Челси нацелился на лидера Наполи

«Челси» планирует во время летнего трансферного окна совершить еще один громкий трансфер. Речь идет о форварда «Наполи» Викторе Осимхене.

Итальянский клуб требует за своего игрока 120 – 130 миллионов евро. Владелец «Челси» Тодд Боули готов предложить Осимхену зарплату в размере 9 миллионов евро – это ровно в два раза больше, чем зарабатывает 24-летний нигериец сейчас в «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 21 гол и 4 ассиста в 25 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед».