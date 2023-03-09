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Лига чемпионов
09 марта 2023, 23:31 |
573
0

Серхио РАМОС: «ПСЖ не соответствовал уровню Лиги чемпионов»

Защитник парижан – о вылете от «Баварии»

09 марта 2023, 23:31 |
573
0
Серхио РАМОС: «ПСЖ не соответствовал уровню Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос у себя в соцсетях прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии»:

«Мы подвели и себя, и фанатов. Мы не соответствовали уровню, который требуется в Лиге чемпионов. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.

Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!».

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Серхио Рамос ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов
Источник Twitter
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