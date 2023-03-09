Серхио РАМОС: «ПСЖ не соответствовал уровню Лиги чемпионов»
Защитник парижан – о вылете от «Баварии»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос у себя в соцсетях прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии»:
«Мы подвели и себя, и фанатов. Мы не соответствовали уровню, который требуется в Лиге чемпионов. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.
Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!».
Profundamente decepcionados por vosotros y por nosotros. No estuvimos al nivel que requiere la #UCL. No supimos manejar los detalles clave y se nos escapa el principal objetivo. Es doloroso, pero los campeones renacen de la derrota y se forjan en la adversidad. ¡Volveremos! pic.twitter.com/jC92pveH5i— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023
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