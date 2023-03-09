Серхио РАМОС: «ПСЖ не соответствовал уровню Лиги чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос у себя в соцсетях прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии»:

«Мы подвели и себя, и фанатов. Мы не соответствовали уровню, который требуется в Лиге чемпионов. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.

Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!».