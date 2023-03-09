АЛЛЕГРИ: «Отсутствие Погба? Это вопрос уважения к команде»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» подтвердил информацию о том, что полузащитник команды Поль Погба был исключен из заявки на матч из-за опоздания на собрание команды:

«Я могу подтвердить, что Погба опоздал на предматчевое командное собрание вчера, поэтому его нет в списке на игру Лиги Европы. Это вопрос уважения к команде. Поль вернется в состав с завтрашнего дня».