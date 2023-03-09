Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Погба. Юве убрал француза на предстоящий матч в ЛЕ
Лига Европы
09 марта 2023, 16:10 | Обновлено 09 марта 2023, 16:17
123
0

Без Погба. Юве убрал француза на предстоящий матч в ЛЕ

Туринцы наказали полузащитника

09 марта 2023, 16:10 | Обновлено 09 марта 2023, 16:17
123
0
Без Погба. Юве убрал француза на предстоящий матч в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Туринский «Ювентус» не будет привлекать полузащитника Поля Погба на матче Лиги Европы с немецким «Фрайбургом», который состоится сегодня, 9 марта, начало – в 22:00 по Киеву.

Сообщается, что француз оказался вне заявки команды на игру 1/8 финала ЛЕ с «Фрайбургом» по дисциплинарным причинам – накануне, 8-го числа, он опоздал на предматчевую тренировку.

Как известно, Погба вернулся в «Ювентус» летом минувшего года. До 28 февраля 2023 года он не играл, будучи травмированным. В общей сложности он сыграл в этом сезоне за «старую синьору» в двух матчах.

По теме:
ВАН ЛЕУВЕН: Шахтер действует от атаки, но к еврокубкам подходит реалистично
Вопреки запрету. 300 фанатов поддержат Фейеноорд в Варшаве
Юрий ВИРТ: «Шахтер и пропустит, и свое забьет»
Поль Погба Ювентус Лига Европы Фрайбург
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ведем переговоры». Днепр-1 подтвердил, что хочет продлить контракт Довбика
Футбол | 09 марта 2023, 16:30 0
«Ведем переговоры». Днепр-1 подтвердил, что хочет продлить контракт Довбика
«Ведем переговоры». Днепр-1 подтвердил, что хочет продлить контракт Довбика

Может ли форвард остаться в команде?

«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
Футбол | 08 марта 2023, 19:27 4
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина

Форвард «Шахтера» – об инциденте в Турции

Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 09.03.2023, 06:17
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Шахтер – Фейеноорд: последняя надежда украинских болельщиков в еврокубках
Футбол | 09.03.2023, 12:43
Шахтер – Фейеноорд: последняя надежда украинских болельщиков в еврокубках
Шахтер – Фейеноорд: последняя надежда украинских болельщиков в еврокубках
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Футбол | 09.03.2023, 10:12
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
08.03.2023, 13:05 13
Бокс
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
08.03.2023, 08:05 1
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
07.03.2023, 23:55 2
Теннис
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
08.03.2023, 16:15 7
Бокс
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
07.03.2023, 18:11 16
Война
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
08.03.2023, 15:48 7
Футбол
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
08.03.2023, 09:18
Футбол
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
07.03.2023, 17:59 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности