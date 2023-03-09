Без Погба. Юве убрал француза на предстоящий матч в ЛЕ

Туринский «Ювентус» не будет привлекать полузащитника Поля Погба на матче Лиги Европы с немецким «Фрайбургом», который состоится сегодня, 9 марта, начало – в 22:00 по Киеву.

Сообщается, что француз оказался вне заявки команды на игру 1/8 финала ЛЕ с «Фрайбургом» по дисциплинарным причинам – накануне, 8-го числа, он опоздал на предматчевую тренировку.

Как известно, Погба вернулся в «Ювентус» летом минувшего года. До 28 февраля 2023 года он не играл, будучи травмированным. В общей сложности он сыграл в этом сезоне за «старую синьору» в двух матчах.