Ряд игроков Тоттенхэма просят Почеттино вернуться в клуб

Ряд игроков-старожилов «Тоттенхэма» просят Маурисио Почеттино вернуться на пост главного тренера команды. Об этом сообщают английские СМИ.

Игроки «Тоттенхэма» не в восторге от методов работы нынешнего наставника команды Антонио Конте. Они считают, что после ухода Почеттино из клуба в 2019 году «Шпоры» перестали развиваться.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона, и существует высокая вероятность того, что соглашение не продлят. В шорт-листе руководства «Шпор» присутствуют имена Роберто Де Дзерби, Томаса Франко, Марка Силву, Томаса Тухеля и Луиса Энрике. Самим Почеттино интересуется «Реал».