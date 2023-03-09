Ряд игроков Тоттенхэма просят Почеттино вернуться в клуб
В команде не в восторге от Антонио Конте
Ряд игроков-старожилов «Тоттенхэма» просят Маурисио Почеттино вернуться на пост главного тренера команды. Об этом сообщают английские СМИ.
Игроки «Тоттенхэма» не в восторге от методов работы нынешнего наставника команды Антонио Конте. Они считают, что после ухода Почеттино из клуба в 2019 году «Шпоры» перестали развиваться.
Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона, и существует высокая вероятность того, что соглашение не продлят. В шорт-листе руководства «Шпор» присутствуют имена Роберто Де Дзерби, Томаса Франко, Марка Силву, Томаса Тухеля и Луиса Энрике. Самим Почеттино интересуется «Реал».
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