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Англия
09 марта 2023, 22:23 |
464
0

Ряд игроков Тоттенхэма просят Почеттино вернуться в клуб

В команде не в восторге от Антонио Конте

09 марта 2023, 22:23 |
464
0
Ряд игроков Тоттенхэма просят Почеттино вернуться в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Ряд игроков-старожилов «Тоттенхэма» просят Маурисио Почеттино вернуться на пост главного тренера команды. Об этом сообщают английские СМИ.

Игроки «Тоттенхэма» не в восторге от методов работы нынешнего наставника команды Антонио Конте. Они считают, что после ухода Почеттино из клуба в 2019 году «Шпоры» перестали развиваться.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце нынешнего сезона, и существует высокая вероятность того, что соглашение не продлят. В шорт-листе руководства «Шпор» присутствуют имена Роберто Де Дзерби, Томаса Франко, Марка Силву, Томаса Тухеля и Луиса Энрике. Самим Почеттино интересуется «Реал».

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Тоттенхэм Антонио Конте Маурисио Почеттино
Источник Sky Sports
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