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  4. УСИК: «Мудрик может привезти в Украину четвертый Золотой мяч»
Англия
09 марта 2023, 20:49 | Обновлено 09 марта 2023, 20:55
504
3

УСИК: «Мудрик может привезти в Украину четвертый Золотой мяч»

Украинский боксер ответил на вопрос по поводу полузащитника «Челси»

09 марта 2023, 20:49 | Обновлено 09 марта 2023, 20:55
504
3
УСИК: «Мудрик может привезти в Украину четвертый Золотой мяч»
Parimatch. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе, ответил на вопрос по поводу трансфера полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси»:

«100 млн евро за Мудрика? Нет, такая сумма не шокирует. Все поднялось: цены, деньги. Они стали немного выше, чем были.

Мне кажется, что он стоит немного больше чем 100 млн. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на матчах U-17 или U-19. У него прическа, которая бросается в глаза, татуировки.

Я наблюдал за ним. И мне нравится игра Мудрика. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый Золотой мяч в Украину».

Ранее обладателями Золотого мяча были украинцы Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004).

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Александр Усик Михаил Мудрик Челси Золотой мяч
Источник Parimatch
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DaVinci
Звісно може привести. Якщо якийсь гравець Челсі його виграє)
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+2
axylinam
Если мяч золотой не привезёт, то золотую скамейку запасных привезёт стопудово
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0
Сергей Долина
Во дает!
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0
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