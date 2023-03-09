УСИК: «Мудрик может привезти в Украину четвертый Золотой мяч»

Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе, ответил на вопрос по поводу трансфера полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси»:

«100 млн евро за Мудрика? Нет, такая сумма не шокирует. Все поднялось: цены, деньги. Они стали немного выше, чем были.

Мне кажется, что он стоит немного больше чем 100 млн. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на матчах U-17 или U-19. У него прическа, которая бросается в глаза, татуировки.

Я наблюдал за ним. И мне нравится игра Мудрика. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый Золотой мяч в Украину».

Ранее обладателями Золотого мяча были украинцы Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004).