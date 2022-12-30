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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я знаю качества Мудрика, он может выиграть Золотой мяч»
Англия
30 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:51
340
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я знаю качества Мудрика, он может выиграть Золотой мяч»

Экс-тренер «Шахтера» хвалит бывшего подопечного

30 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:51
340
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я знаю качества Мудрика, он может выиграть Золотой мяч»
ФК Шахтер

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который во время работы в «Шахтере» первым начал доверять Михаилу Мудрику, уверен, что украинского хавбека ждет большое будущее.

«Конечно, Мудрик — фантастический игрок, мне он очень нравится, но «Брайтон» не может себе его позволить. Я знаю реальные возможности и качества Михаила».

«Думаю, в будущем он может выиграть Золотой мяч», — сказал Де Дзерби.

Сейчас главным претендентом на Мудрика является «Арсенал».

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Михаил Мудрик Брайтон Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Золотой мяч
Источник Фабрицио Романо
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