Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я знаю качества Мудрика, он может выиграть Золотой мяч»

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который во время работы в «Шахтере» первым начал доверять Михаилу Мудрику, уверен, что украинского хавбека ждет большое будущее.

«Конечно, Мудрик — фантастический игрок, мне он очень нравится, но «Брайтон» не может себе его позволить. Я знаю реальные возможности и качества Михаила».

«Думаю, в будущем он может выиграть Золотой мяч», — сказал Де Дзерби.

Сейчас главным претендентом на Мудрика является «Арсенал».