Англия30 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:51
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я знаю качества Мудрика, он может выиграть Золотой мяч»
Экс-тренер «Шахтера» хвалит бывшего подопечного
30 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:51
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Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который во время работы в «Шахтере» первым начал доверять Михаилу Мудрику, уверен, что украинского хавбека ждет большое будущее.
«Конечно, Мудрик — фантастический игрок, мне он очень нравится, но «Брайтон» не может себе его позволить. Я знаю реальные возможности и качества Михаила».
«Думаю, в будущем он может выиграть Золотой мяч», — сказал Де Дзерби.
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