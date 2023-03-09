Лига Европы09 марта 2023, 20:47 |
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Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фейенордом
Матч начнется в 22:00
09 марта 2023, 20:47 |
1107
9
Сегодня, 9 марта «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Варшаве примет «Фейенорд». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор – Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив – Траоре
«Фейенорд»: Велленройтер – Хартман, Ганцко, Геертруйда, Педерсен – Шиманьски, Оркун Кокчу, Виффер – Идрисси, Джаханбакш, Хименес
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Комментарии 9
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Но у Фейенорда на лавке сидят два опасных товарища. Данило, Расмуссен
Где посмотреть игру??? Киньте ссылку пожалуйста!!!
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Самый крутой в этом составе - шестой номер Epanen.
действительно вылетели три защитника. А что за мор такой?
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Молю Бога, что карма тут все-таки воздаст шахте за приют и выпуск в основе поединка ватника ракицкого. Лучше всего будет, чтобы ракицкий сделал автогол при счете 1-1 в конце матча. Это моя мечта!!!
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