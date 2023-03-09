Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фейенордом

Сегодня, 9 марта «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Варшаве примет «Фейенорд». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор – Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив – Траоре

«Фейенорд»: Велленройтер – Хартман, Ганцко, Геертруйда, Педерсен – Шиманьски, Оркун Кокчу, Виффер – Идрисси, Джаханбакш, Хименес