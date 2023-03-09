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  4. Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фейенордом
Лига Европы
09 марта 2023, 20:47 |
1107
9

Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фейенордом

Матч начнется в 22:00

09 марта 2023, 20:47 |
1107
9
Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Фейенордом
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 9 марта «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Варшаве примет «Фейенорд». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор – Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив – Траоре

«Фейенорд»: Велленройтер – Хартман, Ганцко, Геертруйда, Педерсен – Шиманьски, Оркун Кокчу, Виффер – Идрисси, Джаханбакш, Хименес

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Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд Лига Европы стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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avk2307
Но у Фейенорда на лавке сидят два опасных товарища. Данило, Расмуссен
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+1
Денис Груднина
Где посмотреть игру??? Киньте ссылку пожалуйста!!!
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0
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Slava_Dyatlov
Самый крутой в этом составе - шестой номер Epanen.
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0
Gargantua
действительно вылетели три защитника. А что за мор такой?
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0
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Remark
Молю Бога, что карма тут все-таки воздаст шахте за приют и выпуск в основе поединка ватника ракицкого. Лучше всего будет, чтобы ракицкий сделал автогол при счете 1-1 в конце матча. Это моя мечта!!!
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-1
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