Испания09 марта 2023, 21:01 | Обновлено 09 марта 2023, 21:06
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ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселоне нужно подстраиваться под нынешний футбол»
Форвард каталонцев – о стиле игры команды
09 марта 2023, 21:01 | Обновлено 09 марта 2023, 21:06
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что традиционный стиль игры каталонцев может быть неактуален в современном футболе:
«Когда я пришел, то увидел, насколько велик потенциал этой команды. Но в футболе нельзя все изменить за неделю или месяц. Нужно проявлять терпение.
ДНК «Барселоны» требует играть в красивый футбол, но нужно понимать, что футбол изменился. То, как «Барселона» играла 10 лет назад, сегодня может уже не работать. Нам нужно подстраиваться под нынешний футбол и проявлять себя лучше».
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