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Испания
09 марта 2023, 21:01 | Обновлено 09 марта 2023, 21:06
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0

ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселоне нужно подстраиваться под нынешний футбол»

Форвард каталонцев – о стиле игры команды

09 марта 2023, 21:01 | Обновлено 09 марта 2023, 21:06
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0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселоне нужно подстраиваться под нынешний футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что традиционный стиль игры каталонцев может быть неактуален в современном футболе:

«Когда я пришел, то увидел, насколько велик потенциал этой команды. Но в футболе нельзя все изменить за неделю или месяц. Нужно проявлять терпение.

ДНК «Барселоны» требует играть в красивый футбол, но нужно понимать, что футбол изменился. То, как «Барселона» играла 10 лет назад, сегодня может уже не работать. Нам нужно подстраиваться под нынешний футбол и проявлять себя лучше».

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Роберт Левандовски Барселона
Источник Marca
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