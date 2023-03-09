ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселоне нужно подстраиваться под нынешний футбол»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что традиционный стиль игры каталонцев может быть неактуален в современном футболе:

«Когда я пришел, то увидел, насколько велик потенциал этой команды. Но в футболе нельзя все изменить за неделю или месяц. Нужно проявлять терпение.

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ДНК «Барселоны» требует играть в красивый футбол, но нужно понимать, что футбол изменился. То, как «Барселона» играла 10 лет назад, сегодня может уже не работать. Нам нужно подстраиваться под нынешний футбол и проявлять себя лучше».