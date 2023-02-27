Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски не поможет Барселоне в первом матче с Реалом в Кубке Испании
Испания
27 февраля 2023, 14:01 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:12
105
0

Левандовски не поможет Барселоне в первом матче с Реалом в Кубке Испании

Польский форвард пропустит около двух недель

27 февраля 2023, 14:01 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:12
105
0
Левандовски не поможет Барселоне в первом матче с Реалом в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит предстоящий матч Кубка Испании против «Реала».

В матче с «Альмерией» (0:1) Левандовски получил повреждение и пропустит около двух недель.

До середины марта в строй также не вернутся Педри и Усман Дембеле.

Ожидается, что Левандовски может вернуться к игре с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.

По теме:
ВИДЕО. В Аргентине футболисту выбили три зуба. Его обидчик отделался желтой
Защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы
ХАВИ: «У нас нет оправданий»
Роберт Левандовски Реал Мадрид Барселона травма Кубок Испании по футболу
Источник Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
Теннис | 27 февраля 2023, 11:35 2
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?

Украинка встретится с Донной Векич

ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
Футбол | 27 февраля 2023, 12:11 1
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов

На матче «Динамо Загреб» – «Хайдук» был вывешен плакат с соответствующей надписью

Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Бокс | 27.02.2023, 01:23
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
Футбол | 27.02.2023, 10:08
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Бокс | 27.02.2023, 02:10
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 2
Война
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
26.02.2023, 15:15 7
Футбол
ВИДЕО. Отправил в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
ВИДЕО. Отправил в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
25.02.2023, 19:16 5
Футбол
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
25.02.2023, 11:16 5
Футбол
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
25.02.2023, 20:45
Футбол
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
25.02.2023, 18:55 6
Футбол
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
26.02.2023, 09:10 7
Другие виды
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
25.02.2023, 21:58 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности