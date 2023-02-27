Левандовски не поможет Барселоне в первом матче с Реалом в Кубке Испании

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит предстоящий матч Кубка Испании против «Реала».

В матче с «Альмерией» (0:1) Левандовски получил повреждение и пропустит около двух недель.

До середины марта в строй также не вернутся Педри и Усман Дембеле.

Ожидается, что Левандовски может вернуться к игре с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.