Испания27 февраля 2023, 14:01 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:12
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Левандовски не поможет Барселоне в первом матче с Реалом в Кубке Испании
Польский форвард пропустит около двух недель
27 февраля 2023, 14:01 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:12
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит предстоящий матч Кубка Испании против «Реала».
В матче с «Альмерией» (0:1) Левандовски получил повреждение и пропустит около двух недель.
До середины марта в строй также не вернутся Педри и Усман Дембеле.
Ожидается, что Левандовски может вернуться к игре с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.
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